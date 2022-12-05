Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik Spor Bakanlığı işbirliğinde üniversite öğrencilerine sağlanan bu ücretler için gözler artık KYK burs sonuçları sorgulama ekranında. Özellikle Aralık ayının gelmesiyle beraber "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. E-Devlet üzerinden alınan başvuruların sonuçlarının da yine bu sistem aracılığı ile erişime açılacağı biliniyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında sonuçların Aralık ayında duyurulduğu dikkat çeken detaylar arasında. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.