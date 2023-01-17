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Malatya'da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:49
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
09:57
Malatya'da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!
Vahşetin adı bu kez Malatya'ydı. Kemal Korkmaz (33), hamile eşi Esengül Korkmaz'a (30) tabancayla ateş etti. 3 çocuk annesi olay yerinde yaşamını yitirdi. Daha sonra kendisine ateş eden Kemal Korkmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının henüz 5 aylık hamile olduğu öğrenildi...