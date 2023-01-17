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Haberler Yaşam Malatya'da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:57

Malatya'da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!

Vahşetin adı bu kez Malatya'ydı. Kemal Korkmaz (33), hamile eşi Esengül Korkmaz'a (30) tabancayla ateş etti. 3 çocuk annesi olay yerinde yaşamını yitirdi. Daha sonra kendisine ateş eden Kemal Korkmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının henüz 5 aylık hamile olduğu öğrenildi...

DHA
Malatya’da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!

Olay, gece yarısı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kiraz Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin giriş katında oturan Kemal Korkmaz iddiaya göre, 5 aylık hamile olan ve 3 çocuğu bulunan eşi Esengül Korkmaz ile tartışmaya başladı.

Malatya’da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!

Tartışmanın büyüdüğü olayda Kemal Korkmaz, yanında bulundurduğu tabanca ile Esengül Korkmaz'a ateş etti.

Malatya'da dehşet! Hamile eşini öldürüp intihar etti | Video

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Malatya’da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!

Kurşunların hedefi olan Esengül Korkmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kemal Korkmaz, daha sonra tabanca ile kendisine ateş etti.

Malatya’da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esengül Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Malatya’da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!

Ağır yaralı olduğu anlaşılan Kemal Korkmaz ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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