Malatya’da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!

Olay, gece yarısı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kiraz Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin giriş katında oturan Kemal Korkmaz iddiaya göre, 5 aylık hamile olan ve 3 çocuğu bulunan eşi Esengül Korkmaz ile tartışmaya başladı.