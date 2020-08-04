Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Marmara Denizi'nde yüzlerce yolcu mahsur kaldı! Yolcular arasında gerginlik çıktı!

'nde yüzlerce yolcu mahsur kaldı! Yolcular arasında gerginlik çıktı!

Bayram nedeniyle feribotlar yoğun bir şekilde kullanıldı. 'nde ise bir feribot arızalanarak saatlerce denizin ortasında bekledi. Avşa-İstanbul seferini yapan özel bir arabalı yolcu feribotu gece saatlerinde Marmara Denizi'nin ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yüzlerce yolcusuyla denizin ortasında kalan arabalı yolcu feribotu ve römorkör teknelerinin yardımıyla 'ndaki bir limana yanaştırıldı. Feribottan inen yolcular kaptan ve mürettebatın alkollü olduğunu iddia ederek tepkilerini dile getirdiler. Feribotta yaşananları ise vatandaşlar cep telefonları ile saniye saniye görüntüledi.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 10:04
Marmara Denizi'nde yüzlerce yolcu mahsur kaldı! Yolcular arasında gerginlik çıktı!

Olay, 'nde gece saatlerinde meydana geldi. Avşa'dan İstanbul'a gelmek için 16.00'da hareket eden Yener C. isimli özel bir arabalı yolcu feribotu gece saatlerinde Marmara denizi açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.

Marmara Denizi'nde yüzlerce yolcu mahsur kaldı! Yolcular arasında gerginlik çıktı!

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Feribot görevlileri yaşanan arızayı gidermek için çalışma başlattı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar da görevlilere tepki gösterdi. Yüzlerce yolcu durumu ekiplerine haber verdi. Feribotun arızalandığı noktaya gelen Sahil Güvenlik ekipleri hem vatandaşlardan hem de feribot görevlilerinden bilgi aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Marmara Denizi'nde yüzlerce yolcu mahsur kaldı! Yolcular arasında gerginlik çıktı!

Olay yerine çağrılan römorkör tekneleri arızalanan feribotu 'ndaki limana yanaştırdı. Feribotun yanaştırılması sırasında teknesi de takip yaptı.

Marmara Denizi'nde yüzlerce yolcu mahsur kaldı! Yolcular arasında gerginlik çıktı!

KAPTAN VE MÜRETTEBATIN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI

Limana yanaştırılan feribottan inen yüzlerce yolcu, basın mensuplarına yaşananları anlatarak tepkilerini dile getirdi. Bazı yolcular ise kaptan ve mürettebatın alkollü olduğunu iddia etti.

Marmara Denizi'nde yüzlerce yolcu mahsur kaldı! Yolcular arasında gerginlik çıktı!

FERİBOTTA YAŞANANLAR KAMERADA
Arızalanan feribotta yaşanan o anlar ise bazı yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yolcuların alkış tuttuğu, feribottaki araç sahiplerinin korna çalarak tepki gösterdiği görülüyor.

Marmara Denizi'nde arabalı yolcu feribotu arızalandı, yüzlerce yolcu mahsur kaldı | Video

Marmara Denizi'nde yüzlerce yolcu mahsur kaldı! Yolcular arasında gerginlik çıktı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Marmara Denizi'nde yüzlerce yolcu mahsur kaldı! Yolcular arasında gerginlik çıktı!
SON DAKİKA