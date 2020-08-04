HaberlerGaleriMarmara Denizi'nde yüzlerce yolcu mahsur kaldı! Yolcular arasında gerginlik çıktı!
Marmara Denizi'nde yüzlerce yolcu mahsur kaldı! Yolcular arasında gerginlik çıktı!
Bayram nedeniyle feribotlar yoğun bir şekilde kullanıldı. Marmara Denizi'nde ise bir feribot arızalanarak saatlerce denizin ortasında bekledi. Avşa-İstanbul seferini yapan özel bir arabalı yolcu feribotu gece saatlerinde Marmara Denizi'nin ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yüzlerce yolcusuyla denizin ortasında kalan arabalı yolcu feribotu Sahil Güvenlik ve römorkör teknelerinin yardımıyla Zeytinburnu'ndaki bir limana yanaştırıldı. Feribottan inen yolcular kaptan ve mürettebatın alkollü olduğunu iddia ederek tepkilerini dile getirdiler. Feribotta yaşananları ise vatandaşlar cep telefonları ile saniye saniye görüntüledi.
Giriş Tarihi: 04.08.2020
10:01
Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
10:04
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ