Marmara Denizi'nde arıza yapan feribotun yolcularından şok iddialar 'Kadınlarla içki içip dans ediyorlardı' | Video

Marmara Denizi'nde arıza yapan Avşa - İstanbul seferi yapan arabalı yolcu feribotunun kaptanları ile ilgili yolcular şoke eden iddialar! Yolcular kaptanların alkollü olduklarını ve birinci motor yandıktan sonra ikinci motoru da yakmak üzere olduklarını söylediler. Yolculardan bazılar ise kaptanların gemi arızası sırasında bile kadınlara içki içip dans etmeye devam ettiklerini söyledi.

Avşa - İstanbul seferini yapan özel bir arabalı yolcu feribotu gece saatlerinde Marmara Denizi'nin ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yüzlerce yolcusuyla denizin ortasında kalan arabalı yolcu feribotu Sahil Güvenlik ve römorkör teknelerinin yardımıyla Zeytinburnu'ndaki bir limana yanaştırıldı.