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Haberler Yaşam Mars'ta binlerce yıllık heykel bulundu! İddia edilenler ve paylaşılanlar dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 11:30

Mars'ta binlerce yıllık heykel bulundu! İddia edilenler ve paylaşılanlar dudak uçuklattı!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'taki araştırmalarına iyice odaklandı. Perseverance, Kızıl Gezegen'de bir zamanlar yaşam olup olmadığı hakkında kanıtlar aramaya devam ediyor. NASA, Mars ve çalışmaları konusunda paylaşımlar, açıklamalar yapıyor. Ancak komplo teorisyenlerinin dilinden bir türlü kurtulamıyor. Uzaylı avcıları, NASA'nın Mars'ta birçok arkeolojik yaptığını, ama bunları gizlediğini ileri sürüyor. Son olarak NASA ve Mars hakkında dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Komplo uzmanları Kızıl Gezegen'de binlerce yıllık olduğu tahmin edilen bir heykel parçası bulunduğunu söyledi. İddialarını doğrulayan sözde görüntüleri de paylaştılar. İşte detaylar...

Mars’ta binlerce yıllık heykel bulundu! İddia edilenler ve paylaşılanlar dudak uçuklattı!

Mars'ta bir dönem akıllı canlıların yaşadığı, uygarlık kurduğu ve sonra bir sebepten dolayı yok olduğu yıllardır tartışılıyor. Kimine göre savaşla, kimine göre değişen iklimden dolayı bu akıllı canlılar binlerce yıl önce silinip gitti. Komplo teorisyenleri NASA'nın Mars'ta kanıtlar bulduğunu ve gerçeği yıllardır gizlediğini ileri sürüyor. Ara ara dikkat çekici iddiaları ve sözde kanıtları gündeme getiriyorlar. Yine böyle bir durum söz konusu.

Mars’ta binlerce yıllık heykel bulundu! İddia edilenler ve paylaşılanlar dudak uçuklattı!

Ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring yine iş başında. Waring, Gigapan'daki Mars fotoğraflarını incelerken bir heykelin kopmuş başını bulduğunu ileri sürdü. Waring yaptığı açıklamada, "Böyle bir keşif NASA için önemli değil, neredeyse her gün böyle kanıtları görüyor ve insanlardan saklıyor. Fakat bizler gibi gerçekleri ortaya çıkartan insanlar için önemli. Kopmuş bir heykel başı olduğu belli. Sanki bir çocuğun yüzü gibi duruyor. Saçları, çenesi, burnu, gözleri belli. Bir zamanlar Mars'ta akıllı canlıların yaşadığına dair önemli bir kanıt" dedi.

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Mars’ta binlerce yıllık heykel bulundu! İddia edilenler ve paylaşılanlar dudak uçuklattı!

Waring heykelin bir mezara ait olabileceğini düşünüyor. Başka uzaylı avcıları da ünlü komplo uzmanının iddialarını destekledi. Söz konusu heykelin bir anıta, mezara veya önemli olan bir yapıya ait olma ihtimalinin bulunduğunu söylediler.

Mars’ta binlerce yıllık heykel bulundu! İddia edilenler ve paylaşılanlar dudak uçuklattı!

Gigapan fotoğraflarında heykel başı dışında ufak bir yapının duvarına ait bir kalıntı daha yer alıyor. Komplo uzmanları bu duvar kalıntısı ve heykelin birbirine yakın olduğunu, söz konusu alanda yüksek ihtimalle toprak altında başka kalıntıların da yer aldığını ileri sürdüler.

Mars’ta binlerce yıllık heykel bulundu! İddia edilenler ve paylaşılanlar dudak uçuklattı!

Sözde heykel iddiası sosyal medyada da kendine yer buldu. Ancak gezegenlerin jeolojisini inceleyen bir jeolog olduğunu belirten bir kullanıcı, Mars'taki heykelin ve duvar kalıntısının dış etkilerden dolayı aşınmış kayalar olduğunu söyledi. Aynı kullanıcı, "Size Mars'ta hatta Güneş sistemindeki diğer gezegenlerde insan, hayvan veya bildiğimiz cisimlere benzeyen başka kaya örnekleri gösterebilirim. Hepsi normal kayalar ve zamanla aşındıkları için ilginç görünümleri olabiliyor. İnsanlar da onları bir şeylere benzetiyor" yorumunda bulundu.

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