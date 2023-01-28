Mars’ta binlerce yıllık heykel bulundu! İddia edilenler ve paylaşılanlar dudak uçuklattı!

Ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring yine iş başında. Waring, Gigapan'daki Mars fotoğraflarını incelerken bir heykelin kopmuş başını bulduğunu ileri sürdü. Waring yaptığı açıklamada, "Böyle bir keşif NASA için önemli değil, neredeyse her gün böyle kanıtları görüyor ve insanlardan saklıyor. Fakat bizler gibi gerçekleri ortaya çıkartan insanlar için önemli. Kopmuş bir heykel başı olduğu belli. Sanki bir çocuğun yüzü gibi duruyor. Saçları, çenesi, burnu, gözleri belli. Bir zamanlar Mars'ta akıllı canlıların yaşadığına dair önemli bir kanıt" dedi.