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Mars'ta binlerce yıllık heykel bulundu! İddia edilenler ve paylaşılanlar dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
11:30
Mars'ta binlerce yıllık heykel bulundu! İddia edilenler ve paylaşılanlar dudak uçuklattı!
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'taki araştırmalarına iyice odaklandı. Perseverance, Kızıl Gezegen'de bir zamanlar yaşam olup olmadığı hakkında kanıtlar aramaya devam ediyor. NASA, Mars ve çalışmaları konusunda paylaşımlar, açıklamalar yapıyor. Ancak komplo teorisyenlerinin dilinden bir türlü kurtulamıyor. Uzaylı avcıları, NASA'nın Mars'ta birçok arkeolojik yaptığını, ama bunları gizlediğini ileri sürüyor. Son olarak NASA ve Mars hakkında dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Komplo uzmanları Kızıl Gezegen'de binlerce yıllık olduğu tahmin edilen bir heykel parçası bulunduğunu söyledi. İddialarını doğrulayan sözde görüntüleri de paylaştılar. İşte detaylar...