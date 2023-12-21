Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor…

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre "Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.