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Haberler Yaşam Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor…
Giriş Tarihi: 21.12.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 10:48

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuyla kritik bir uyarı geldi. Öyle ki İstanbul dahil 7 il için alarm verildi. Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece birden azalacağını belirten uzmanlar rüzgarın hızının 90 km'yi aşacağını belirtti. İşte sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen o iller...

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor…

Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala, hava sıcaklıkları giderek düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumuyla ilgili yeni bir uyarı yaptı. Akdeniz, Ege ve Marmara`da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle aralarında 2 ilde `Turuncu`, 5 ilde de `Sarı` kodlu uyarı veren Meteoroloji uzmanları, tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor…

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre "Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor…

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor…

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklığının yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor…

O İLLER İÇİN KRİTİK UYARI: ÇOK KUVVETLİ…

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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