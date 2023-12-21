Haberler
Yaşam
Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor…
Giriş Tarihi: 21.12.2023 10:48
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
10:48
Meteoroloji alarm verdi! İstanbul dahil 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuyla kritik bir uyarı geldi. Öyle ki İstanbul dahil 7 il için alarm verildi. Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece birden azalacağını belirten uzmanlar rüzgarın hızının 90 km'yi aşacağını belirtti. İşte sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen o iller...