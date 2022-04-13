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Haberler Yaşam Bugün hafta hava nasıl, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı: Buzlanma ve don olayı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:37

Bugün hafta hava nasıl, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı: Buzlanma ve don olayı bekleniyor!

Meteoroloji hava durumu günlük ve haftalık olarak yayınlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden paylaşılan bilgiler "Bu hafta hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt verdi. Yurt genelinde bugünle birlikte bir haftaya yayılan buzlanma ve don olayı özellikle yurdun yüksek kesimlerinde kendini gösterecek. 13 – 17 Nisan hava durumu raporu Meteoroloji ile vatandaşlara duyurularak soğuk havaların etkili olacağı bölgeler belirtildi. Peki, havalar ne zaman ısınacak, bu hafta hava nasıl, kar yağacak mı? İşte son dakika Meteoroloji hava durumu raporu…

Bugün hafta hava nasıl, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı: Buzlanma ve don olayı bekleniyor!

Meteoroloji hava durumu raporu ile yağışlı bölgeler ve hava sıcaklığı belli oldu. Yurt genelinde etkili olacak buzlanma ve don olayı için uyarı verildi. Yurdun yüksek kesimlerinde etkili olacak kar yağışı çığ tehlikesini de beraberinde getirebilir. Bir süredir etkili olan soğuk havanın ardından vatandaşlar "havalar ne zaman ısınacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte meteoroloji hava durumu tahminleri son dakika…

Bugün hafta hava nasıl, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı: Buzlanma ve don olayı bekleniyor!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların, 13 Nisan 2022 bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Hafta sonuna doğru hafifleyecek olan buzlanma ve don olayına ilk günlerde dikkat etmek gerekiyor.

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Bugün hafta hava nasıl, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı: Buzlanma ve don olayı bekleniyor!

ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİLİ OLACAĞI BÖLGELER

Yer yer fırtınaya dönüşecek kuvvetli rüzgarın Van, Hakkâri, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ağrı'nın güney ve doğu, Bitlis'in doğu ilçelerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden gelmesi bekleniyor.

Fırtınaya dönüşecek rüzgarla birlikte ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, çığ riski, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün hafta hava nasıl, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı: Buzlanma ve don olayı bekleniyor!

ÇIĞ TEHLİKESİ!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün hafta hava nasıl, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı: Buzlanma ve don olayı bekleniyor!

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Yarından itibaren yurt genelinde artan sıcaklığın ardından hava birçok bölgede açık olacak. Hafta sonuna yaklaşılırken yükselen sıcaklık kaybedilmeden Batı Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesinde yer yer yağış yaşanacak.

Yağışın Pazar gününe doğru etkili olması bekleniyor.

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