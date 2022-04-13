Haberler Yaşam Bugün hafta hava nasıl, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı: Buzlanma ve don olayı bekleniyor!

Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:37

Bugün hafta hava nasıl, havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji hava durumu uyarısı: Buzlanma ve don olayı bekleniyor!

Meteoroloji hava durumu günlük ve haftalık olarak yayınlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden paylaşılan bilgiler "Bu hafta hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt verdi. Yurt genelinde bugünle birlikte bir haftaya yayılan buzlanma ve don olayı özellikle yurdun yüksek kesimlerinde kendini gösterecek. 13 – 17 Nisan hava durumu raporu Meteoroloji ile vatandaşlara duyurularak soğuk havaların etkili olacağı bölgeler belirtildi. Peki, havalar ne zaman ısınacak, bu hafta hava nasıl, kar yağacak mı? İşte son dakika Meteoroloji hava durumu raporu…