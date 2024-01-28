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Haberler Yaşam Meteoroloji'den o iller için KAR uyarısı! Haritalı rapor paylaşıldı: İstanbul için tarih verildi
Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 09:53

Meteoroloji'den o iller için KAR uyarısı! Haritalı rapor paylaşıldı: İstanbul için tarih verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Bazı illerde de kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte il il hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin detayları...

Meteoroloji’den o iller için KAR uyarısı! Haritalı rapor paylaşıldı: İstanbul için tarih verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak-1 Şubat tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

Meteoroloji’den o iller için KAR uyarısı! Haritalı rapor paylaşıldı: İstanbul için tarih verildi

Rapora göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ilde kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

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Meteoroloji’den o iller için KAR uyarısı! Haritalı rapor paylaşıldı: İstanbul için tarih verildi

Bazı illerde de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den o iller için KAR uyarısı! Haritalı rapor paylaşıldı: İstanbul için tarih verildi

Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak?

İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den o iller için KAR uyarısı! Haritalı rapor paylaşıldı: İstanbul için tarih verildi

SON DAKİKA: KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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