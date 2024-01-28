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Meteoroloji'den o iller için KAR uyarısı! Haritalı rapor paylaşıldı: İstanbul için tarih verildi
Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
09:53
Meteoroloji'den o iller için KAR uyarısı! Haritalı rapor paylaşıldı: İstanbul için tarih verildi
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Bazı illerde de kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte il il hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin detayları...