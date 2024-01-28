Meteoroloji’den o iller için KAR uyarısı! Haritalı rapor paylaşıldı: İstanbul için tarih verildi

SON DAKİKA: KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.