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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gün verildi: Sağanak yağış geliyor…
Giriş Tarihi: 12.10.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 14:40

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gün verildi: Sağanak yağış geliyor…

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. ''www.mgm.gov.tr''adresi üzerinden paylaşılan rapora göre, önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Haritalı raporda yağışın İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olacağı görülürken olası olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması önem arz ediyor. Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, hangi illerde yağış bekleniyor? İşte 12-17 Ekim 2023 son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gün verildi: Sağanak yağış geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, yeni uyarı geldi. Önümüzdeki 5 güne ilişkin yapılan değerlendirmelere göre, başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı görülüyor. Cumartesi günü Akdeniz Bölgesi'nde başlayan yağışların Pazartesi günü tüm yurtta etkisini artıracağı belirtiliyor. Ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği belirtilirken ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtınalara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapıldı. İşte, Meteoroloji son dakika hava durumu raporu…

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gün verildi: Sağanak yağış geliyor…

YURTTA HAVA DURUMU 12 EKİM 2023: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gün verildi: Sağanak yağış geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde biraz artacak, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gün verildi: Sağanak yağış geliyor…

AYDIN VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken hafta sonu iç kesimlerde yerel olarak sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da yarın az bulutlu, Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi ve Pazar günü ise parçalı bulutlu iç kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gün verildi: Sağanak yağış geliyor…

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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