Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gün verildi: Sağanak yağış geliyor…

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. ''www.mgm.gov.tr''adresi üzerinden paylaşılan rapora göre, önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Haritalı raporda yağışın İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olacağı görülürken olası olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması önem arz ediyor. Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, hangi illerde yağış bekleniyor? İşte 12-17 Ekim 2023 son dakika hava durumu haberinin detayları...