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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yağış bekleniyor
Giriş Tarihi: 01.09.2022 23:26 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 23:32

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yağış bekleniyor

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı hava yurdun büyük bir bölümünde etkisi altına alacak. Yayımlanan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre başta İstanbul ve Bursa olmak üzere 10 ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki kuvvetli yağış hangi illerde etkili olacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yağış bekleniyor

Buna göre; İstanbul ve Bursa dahil 10 il için sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yağış bekleniyor

İşte yağış beklenen illerde 2 Eylül Cuma günü için hava durumu tahminleri...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yağış bekleniyor

BOLU 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 20°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yağış bekleniyor

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

BOLU 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 20°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA