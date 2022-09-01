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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yağış bekleniyor
Giriş Tarihi: 01.09.2022 23:26
Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
23:32
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yağış bekleniyor
SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı hava yurdun büyük bir bölümünde etkisi altına alacak. Yayımlanan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre başta İstanbul ve Bursa olmak üzere 10 ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki kuvvetli yağış hangi illerde etkili olacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...