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Giriş Tarihi: 13.01.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 09:21

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı: Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

Türkiye, soğuk havaların etkili olduğu bir döneme girdi. Yurdun birçok bölgesinde yoğun kar ve kuvvetli yağışlar yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının belli bölgelerde 10 dereceye kadar azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini belirtti. Peki kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak? İşte bölge bölge son dakika hava durumu!

SABAH İNTERNET
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

KAR YAĞIŞI HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

EGE

Çok bulutlu, zamanla batısının parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 7°C
Çok bulutlu

MUĞLA °C, 7°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

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