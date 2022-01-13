Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı: Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?

EGE

Çok bulutlu, zamanla batısının parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 7°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu