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Haberler Yaşam Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı hakkında çarpıcı iddialar!
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:40

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı hakkında çarpıcı iddialar!

Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Orancı'nın 4 kızından biri olan Dilara Gülatan'ın babasının ise gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiası ortaya atıldı. Duygu Nebioğlu, "Annem gerçekleri açıklasın" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı. Suphiye Orancı'nın 1988 yılında arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyicinin iddiaları herkesi şoka uğrattı: Dikkat çeken Tarlabaşı'ndaki Yeşim Anne detayı... Aralarında futbolcular da varmış!

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı hakkında çarpıcı iddialar!

Yeşilçam'ın çınarlarından Metin Akpınar'ın 35 yıl önceki aşk hayatı Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 1987 yılında Suphiye Orancı ile evlilik dışı aşk yaşayan Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi Nebioğlu isminde ikiz kızları olduğu ortaya çıktı.

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı hakkında çarpıcı iddialar!

BİR KIZININ BABASI DA UĞUR DÜNDAR ÇIKTI

Duygu Nebioğlu, kardeşlerinden Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu açıkladı. Hatta Dilara Gülatan "Annem bana 'baban Uğur Dündar' demişti diyerek Dündar'a babalık davası açtı. Ancak Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesinde Dündar Dilara'nın babası çıkmadı. Akpınar'ın nüfusuna geçen Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayınına katıldı. Ortaya atılan iddialar, gündemi sarstı.

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Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı hakkında çarpıcı iddialar!

"BABASI UĞUR DÜNDAR DEĞİL BİR SİNEMA OYUNCUSU"

Müge Anlı'nın yayınına bağlanan ve Suphiye Orancı'nın 35 yıl önce arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli kadın, Dilara'nın babasının Uğur Dündar değil, başka bir ünlü isim olduğunu açıkladı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesini arıyordu! Suphiye Orancı hakkında yeni iddialar... | Video

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı hakkında çarpıcı iddialar!

Bugün yayına katılan Suphiye Orancı'nın arkadaşı Zeynep, "89'da sinema sanatçısı Suphiye'ye doğum günü partisi düzenlenmişti. Ciddi bir beraberliği vardı. Dilara'nın babası bu kişi olabilir. Suphiye bana bu kişiden çocuğu olduğunu söylüyordu. Elit bir kadındı aradığını bulamıyordu, deniyordu olmuyordu. Bir şarkıcıyla da aşk yaşıyordu o sırada" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı hakkında çarpıcı iddialar!

Öte yandan Müge Anlı, İzmir'de dünyaya gelen Dilara Gülatan'ın nüfusta baba adının Erol olduğunu açıkladı. Duygu Nebioğlu da "Hepimizin nüfusta baba adı Erol olarak geçiyor. Bu isim Erol Simavi olabilir" ifadelerini kullandı.

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