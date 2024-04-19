Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı hakkında çarpıcı iddialar!

BİR KIZININ BABASI DA UĞUR DÜNDAR ÇIKTI

Duygu Nebioğlu, kardeşlerinden Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu açıkladı. Hatta Dilara Gülatan "Annem bana 'baban Uğur Dündar' demişti diyerek Dündar'a babalık davası açtı. Ancak Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesinde Dündar Dilara'nın babası çıkmadı. Akpınar'ın nüfusuna geçen Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayınına katıldı. Ortaya atılan iddialar, gündemi sarstı.