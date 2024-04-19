Haberler
Yaşam
Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı hakkında çarpıcı iddialar!
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
11:40
Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Orancı'nın 4 kızından biri olan Dilara Gülatan'ın babasının ise gazeteci Uğur Dündar olduğu iddiası ortaya atıldı. Duygu Nebioğlu, "Annem gerçekleri açıklasın" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı. Suphiye Orancı'nın 1988 yılında arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyicinin iddiaları herkesi şoka uğrattı: Dikkat çeken Tarlabaşı'ndaki Yeşim Anne detayı... Aralarında futbolcular da varmış!