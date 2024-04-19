Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesini arıyordu! Suphiye Orancı hakkında yeni iddialar... | Video
Metin Akpınar’ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'ya geldi. Türkiye’nin gündemine oturan olayda anne Suphiye Orancı’nın canlı yayına bağlanan arkadaşı Zeynep Hanım'ın anlattıkları ise herkesi şoke etti.
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