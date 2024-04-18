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Haberler Yaşam Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı konuştu: Kocam evde!
Giriş Tarihi: 18.04.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 13:19

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı konuştu: Kocam evde!

Oyuncu Metin Akpınar'ın, 1987 yılında aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Akpınar'ın nüfusuna giren Duygu Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Yaşadığı evlilik dışı ilişkilerle Türkiye'nin gündemine yerleşen Orancı'nın Almanya'da yaşadığı ortaya çıktı. Dünkü yayında Müge Anlı'ya bağlanan ve Suphiye Orancı'nın arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyici ise soluğu Orancı'nın evinde aldı. Kapıyı açmayan ve arkadaşına diafondan cevap veren Suphiye Orancı'nın sözleri herkesi şoka uğrattı: Kocam evde! Öte yandan canlı yayına katılan ve Orancı'nın 35 yıl önce arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli izleyicinin sözleri sonrası Duygu Nebioğlu gözyaşlarını tutamadı!

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı konuştu: Kocam evde!

Yeşilçam'ın usta ismi Metin Akpınar'a açılan babalık davası Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı.

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı konuştu: Kocam evde!

1987 yılında Suphiye Orancı ile Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu, açtığı dava ile usta oyuncunun babası olduğunu kanıtladı. Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'ya çağrı yaptı.

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Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı konuştu: Kocam evde!

"EN SON 2010 YILINDA GÖRÜŞTÜM"

Annesi ile en son 2010 yılında görüştüğünü söyleyen Duygu Nebioğlu "Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum" diyen Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı.

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı buldu | Video

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı konuştu: Kocam evde!

"METİN AKPINAR FİLMLERİYLE BÜYÜDÜM"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Nebioğlu, Metin Akpınar fimleriyle büyüdüğünü dayısının itirafıyla Metin Akpınar'ın babası olduğunu öğrendiğini anlattı.

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı konuştu: Kocam evde!

CANLI YAYINDA ANNESİNE SESLENDİ

Annesini neden bulmak istediğini canlı yayında açıklayan Duygu Nebioğlu, Suphiye Orancı'ya seslendi. Nebioğlu şunları söyledi: 45 gün sonra 36 yaşına gireceğim. Yıllardır bir şekilde sessiz kaldın biz bunlarla uğraşırken hayatlarımızdaki eksik noktayı ararken sen bunları yok saydın.. Neyden korktun neyle yüzleşmek istemedin bilmiyorum ama bana anlatmanı istiyorum. Ben artık 36 yaşında bu hikayeyi geride bırakmak kendi hayatıma devam etmek istiyorum.

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