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Haberler Yaşam Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 09:03

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı ortaya çıktı!

Magazin dünyası Yeşilçam'ın usta oyuncusu Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuk haberiyle sarsıldı. 1987 yılında Suphiye Orancı ile Antalya'da evlilik dışı ilişki yaşayan Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ikiz kızlarının olduğu ortaya çıktı. Babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Duygu Nebioğlu, kardeşi Sevgi Nebioğlu ile yaşadıklarını anlattı. Akpınar'ın kendilerine sahip çıkmadığını söyleyen Nebioğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Dayısının itirafı ile gerçek babasını öğrendiğini söyleyen Nebioğlu "Çocukluğum boyunca Metin Akpınar'ın filmleriyle büyüdüm. Kızı olduğumu söylediğimde benzerliğim onu da şaşırttı. Ancak başkalarına babalık yapan adam bize babalık yapmadı" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın usta ismi Metin Akpınar'a açılan babalık davası Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı.

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı ortaya çıktı!

1987 yılında Suphiye Orancı ile Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu, açtığı dava ile usta oyuncunun babası olduğunu kanıtladı. Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'ya çağrı yaptı.

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Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı ortaya çıktı!

"ANNEMLE EN SON 2010 YILINDA GÖRÜŞTÜM"

Annesi ile en son 2010 yılında görüştüğünü söyleyen Duygu Nebioğlu "Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum.

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı ortaya çıktı!

Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin" ifadelerini kullandı. Nebioğlu'nun çağrısına kulak veren Müge Anlı, genç kadını annesini bulmak için canlı yayına çağırdı.

Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı: Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı ortaya çıktı!

"METİN AKPINAR FİLMLERİYLE BÜYÜDÜM"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Nebioğlu, Metin Akpınar fimleriyle büyüdüğünü dayısının itirafıyla Metin Akpınar'ın babası olduğunu öğrendiğini anlattı.

İşte Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi: Müge Anlı Suphiye Orancı'yı arıyor! | Video

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