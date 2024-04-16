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Metin Akpınar vakası sonrası yeniden gündem oldu! Babalık davalarını mercek altında: 108 bin kişi mahkemeye başvurdu
Giriş Tarihi: 16.04.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
07:19
Metin Akpınar vakası sonrası yeniden gündem oldu! Babalık davalarını mercek altında: 108 bin kişi mahkemeye başvurdu
Türkiye'de son 15 yılda 108 bin 171 babalık davası açıldı. İstatistikler babalık davalarının en çok Türkiye'nin pandemi nedeniyle eve kapandığı 2022 yılında 12 bin 485 dava ile zirveye çıktığını gösteriyor.