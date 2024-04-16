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Haberler Yaşam Metin Akpınar vakası sonrası yeniden gündem oldu! Babalık davalarını mercek altında: 108 bin kişi mahkemeye başvurdu
Giriş Tarihi: 16.04.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 07:19

Metin Akpınar vakası sonrası yeniden gündem oldu! Babalık davalarını mercek altında: 108 bin kişi mahkemeye başvurdu

Türkiye'de son 15 yılda 108 bin 171 babalık davası açıldı. İstatistikler babalık davalarının en çok Türkiye'nin pandemi nedeniyle eve kapandığı 2022 yılında 12 bin 485 dava ile zirveye çıktığını gösteriyor.

ÖNDER YILMAZ
Metin Akpınar vakası sonrası yeniden gündem oldu! Babalık davalarını mercek altında: 108 bin kişi mahkemeye başvurdu

SABAH, ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın yıllar sora ortaya çıkan ikiz kızlarıyla gündeme gelen babalık davası, babalığın reddi ve kabulüne ilişkin detayları mercek altına aldı. Edinilen bilgilere göre, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran vatandaşlar, babalık davalarına ilişkin detaylı bilgi isterken, soy bağının reddi konularında bilgi erişimine izin verilmemesi talebinde bulundu.

Metin Akpınar vakası sonrası yeniden gündem oldu! Babalık davalarını mercek altında: 108 bin kişi mahkemeye başvurdu

TBMM konuyu Adalet ve İçişleri bakanlıklarına ileterek son durumun ne olduğu konusunda bilgi verilmesini istedi. Adalet Bakanlığı, kısa bir süre önce TBMM'ye gönderdiği yazıda, mahkeme kararı olmadıkça kişisel durum sicil kayıtlarında hiçbir düzeltme yapılamayacağını, çocukla anne arasında soy bağının doğumla kurulduğunu, baba ile soy bağının ise evlilik, tanıma ve hakim hükmüyle gerçekleşebileceğini bildirdi.

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Metin Akpınar vakası sonrası yeniden gündem oldu! Babalık davalarını mercek altında: 108 bin kişi mahkemeye başvurdu

Soy bağının ayrıca evlat edinme yoluyla kurulabileceğini belirten Bakanlık, bir evlenme akdine dayanmayan birleşmelerden doğan çocukların neseplerinin düzeltilmesine ilişkin kanunlara görev de soy bağı kurulabileceğini bildirdi.

Metin Akpınar vakası sonrası yeniden gündem oldu! Babalık davalarını mercek altında: 108 bin kişi mahkemeye başvurdu

Bakanlık verilerine göre; 2009 ila 2023 yılları arasında 108 bin 171 babalık davası açıldı. Bu davalardan 33 bin 370'i babalık davası, 4 bin 817'si soy bağına itiraz ve iptali, 35 bin 885'i soy bağının reddi, 3 bin 963'ü babalığı tanıma beyanını tespiti, 944'ü babalığı tanımanın iptali, 28 bin 852'si ise nüfus işlemlerini içeriyor.

Metin Akpınar vakası sonrası yeniden gündem oldu! Babalık davalarını mercek altında: 108 bin kişi mahkemeye başvurdu

2022'DE ZİRVEYE ÇIKTI

İstatistikler en çok babalık davasının 2022 yılında açıldığını gösteriyor. Pandemi nedeniyle Türkiye'nin evine kapandığı 2022 yılında 12 bin 485 babalık davası açıldı. Bunlardan 4 bin 33'ü doğrudan babalık davası, 608'i soy bağının belirlenmesi, 4 bin 781'i babalık soy bağının reddi gibi rakamları içeriyor.

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