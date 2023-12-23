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Haberler Yaşam Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Müge Anlı'ya başvuran anneden şok iddia: Babası öldürdü!
Giriş Tarihi: 23.12.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 09:21

Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Müge Anlı'ya başvuran anneden şok iddia: Babası öldürdü!

Karaman'da Mevlüt Ozan Atlar, 11 yıl önce henüz 20 yaşındayken ortadan kayboldu. Yıllardır evladını arayan anne Ayşe Atlar, son çare Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Canlı yayındaki sözleri kan dondurdu: Oğlumu babası öldürdü!

TOLGA YANIK
Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Müge Anlı’ya başvuran anneden şok iddia: Babası öldürdü!

Türkiye'nin konuştuğu olay 11 yıl önce Karaman'da yaşandı. Kılbasan köyünde yaşayan Mevlüt Ozan, 20 Nisan 2012'de kayıplara karıştı. 5 çocuk annesi Ayşe Atlar o dönem oğlu hakkında kayıp başvurusu yaptı.

Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Müge Anlı’ya başvuran anneden şok iddia: Babası öldürdü!

Yapılan çalışmalarda genç Mevlüt'ün izine rastlanılmadı. Yıllardır alkol bağımlısı olduğunu ileri sürdüğü eşinden şiddet gördüğünü ve kızlarının küçük olması nedeniyle oğlunu çıkıp arayamadığını belirten anne Atlar, kızları ile birlikte evden ayrılıp İzmir'e giderek ayrı yaşamaya başladı.

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Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Müge Anlı’ya başvuran anneden şok iddia: Babası öldürdü!

CANLI YAYINDA ŞOK İTİRAF: OĞLUMU BABASI…

Yıllardır evlat hasreti çeken ve oğluna ne olduğunu merak eden anne Ayşe Atlar, oğlunun bulunması için atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Canlı yayındaki iddialar milyonları şoka uğrattı! Öyle ki anne Ayşe Atlar, oğlunu babası tarafından öldürülmüş olabileceğini açıkladı.

Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Annesinden şok iddia: Babası öldürdü! | Video

Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Müge Anlı’ya başvuran anneden şok iddia: Babası öldürdü!

Daha önce babasının oğlunu tüfekle vurduğunu ve oğlunun vücudundan 18 tane saçma çıkartıldığını belirten Ayşe Atlar, "Kocam alkolikti. Bana ve çocuklarıma sürekli şiddet uygulardı. Bize çok çektirdi. En küçük şeyde kavga çıkarır bize şiddet uygulardı. Oğlum Mevlüt kaybolmadan önce babası Mevlüt'ü tüfekle vurdu. Mevlüt yaralandı. Daha sonra oğlum arkadaşları ile birlikte babasını darp etti. Babası şikayetçi oldu.

Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Müge Anlı’ya başvuran anneden şok iddia: Babası öldürdü!

Dava sürerken oğlum ortadan kayboldu. Mahkeme olmadan oğlumu vuracağım diyordu. Daha önce öldüremedi şimdi acaba öldürüp nereye attı. Ben artık oğlumun bir mezarı olsun istiyorum. Oğlumun başına bir şey geldiyse bunun sebebi babası Mehmet Altar'dır. Ben yıllarca susmak zorunda kaldım. Çocuklarımı benden alır diye korktum. Hala korkuyorum. Babası oğlumu öldürdü" ifadelerini kullandı.

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