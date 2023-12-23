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Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Müge Anlı'ya başvuran anneden şok iddia: Babası öldürdü!
Giriş Tarihi: 23.12.2023 09:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
09:21
Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Müge Anlı'ya başvuran anneden şok iddia: Babası öldürdü!
Karaman'da Mevlüt Ozan Atlar, 11 yıl önce henüz 20 yaşındayken ortadan kayboldu. Yıllardır evladını arayan anne Ayşe Atlar, son çare Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Canlı yayındaki sözleri kan dondurdu: Oğlumu babası öldürdü!