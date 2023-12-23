Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu! Müge Anlı’ya başvuran anneden şok iddia: Babası öldürdü!

Daha önce babasının oğlunu tüfekle vurduğunu ve oğlunun vücudundan 18 tane saçma çıkartıldığını belirten Ayşe Atlar, "Kocam alkolikti. Bana ve çocuklarıma sürekli şiddet uygulardı. Bize çok çektirdi. En küçük şeyde kavga çıkarır bize şiddet uygulardı. Oğlum Mevlüt kaybolmadan önce babası Mevlüt'ü tüfekle vurdu. Mevlüt yaralandı. Daha sonra oğlum arkadaşları ile birlikte babasını darp etti. Babası şikayetçi oldu.