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Haberler Yaşam Minik Ahmet Eren depremden kurtarıldı: İlk sözleri herkesi duygulandırdı! "Abla yarın okulum var"
Giriş Tarihi: 09.02.2023 04:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 04:42

Minik Ahmet Eren depremden kurtarıldı: İlk sözleri herkesi duygulandırdı! "Abla yarın okulum var"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama-kurtarma çalışmalarından 'umut' aşılayan haberler gelmeye devam ediyor. Depremin ardından enkazdan 71 saat sonra kurtarılan Minik Ahmet Eren'in kendisini kurtaran ekipteki personele "Abla yarın okulum var" şeklindeki sözleri herkesi duygulandırdı.

Minik Ahmet Eren depremden kurtarıldı: İlk sözleri herkesi duygulandırdı! Abla yarın okulum var

Türkiye'yi sarsan asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarından mucize haberleri geliyor. Minik Ahmet Eren de depremdeki enkazdan 71 saat sonra kurtarıldı.

Minik Ahmet Eren depremden kurtarıldı: İlk sözleri herkesi duygulandırdı! Abla yarın okulum var

Ahmet Eren'in ilk sözleri ise herkesi duygulandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu o anları paylaştı.

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Minik Ahmet Eren depremden kurtarıldı: İlk sözleri herkesi duygulandırdı! Abla yarın okulum var

"BU ÜLKENİN YARINLARI SENSİN"

Bakan Karaismailoğlu, '71. saatte gelen mucize' notunu düşerek, "Güzel yavrumuz Ahmet Eren'i kurtardık. İlk sözleri "yarın okulum var" oldu… Bu ülkenin yarınları, umutları sensin…" ifadelerini kullandı.

Minik Ahmet Eren depremden kurtarıldı: İlk sözleri herkesi duygulandırdı! Abla yarın okulum var

Minik Ahmet Eren depremden kurtarıldı: İlk sözleri herkesi duygulandırdı! "Abla yarın okulum var"

Minik Ahmet Eren depremden kurtarıldı: İlk sözleri herkesi duygulandırdı! Abla yarın okulum var
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