Minik Ahmet Eren depremden kurtarıldı: İlk sözleri herkesi duygulandırdı! "Abla yarın okulum var"
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama-kurtarma çalışmalarından 'umut' aşılayan haberler gelmeye devam ediyor. Depremin ardından enkazdan 71 saat sonra kurtarılan Minik Ahmet Eren'in kendisini kurtaran ekipteki personele "Abla yarın okulum var" şeklindeki sözleri herkesi duygulandırdı.
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