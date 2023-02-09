Minik Ahmet Eren depremden kurtarıldı: İlk sözleri herkesi duygulandırdı! "Abla yarın okulum var"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama-kurtarma çalışmalarından 'umut' aşılayan haberler gelmeye devam ediyor. Depremin ardından enkazdan 71 saat sonra kurtarılan Minik Ahmet Eren'in kendisini kurtaran ekipteki personele "Abla yarın okulum var" şeklindeki sözleri herkesi duygulandırdı.