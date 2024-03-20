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Haberler Yaşam Müge Anlı inanamadı: Kaynana damadıyla kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi
Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:32

Müge Anlı inanamadı: Kaynana damadıyla kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi

Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Nehir isimli genç kız, annesinin müstakbel kocası ile kaçtığını anlattı. Genç kız, "Selahattin beni arayıp, 'Biz birbirimizi seviyoruz. Senin veremediğin ilgiliyi, mutluluğu, annen verdi' dedi" ifadelerini kullandı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı. İşte kayınvalide damat olayının detayları...

Müge Anlı inanamadı: Kaynana damadıyla kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine inanılmaz bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Nehir ile babası Savaş canlı yayına katıldı. Nehir, 24 yaşındaki sevgilisi Selahattin ile annesi Şirin'in kaçtığını anlattı.

Müge Anlı inanamadı: Kaynana damadıyla kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi

Sevgilisinden hamile kaldığını, yaşı tutmadığı için resmi nikah kıyamadıklarını belirten Nehir, "Kocam annemin yanında beni döverdi. Kötü davranırdı.

İddiaların odağındaki isim Müge Anlı'da! "Müstakbel kayınvalidem ile kaçmadım sadece yardımcı oldum!'" | Video

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Müge Anlı inanamadı: Kaynana damadıyla kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi

Bunlar kaçtıkları gün beni aradılar konuştular. Kocam, 'Ben onu sevdim, o da beni sevdi. Biz karşılıklı sevdik birbirimizi' dedi.

Müge Anlı inanamadı: Kaynana damadıyla kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi

'Senin vermediğin sevgiyi, ilgiyi, mutluluğu annen verdi. Sen annenin tırnağı olamazsın. Allah mutluluğumuzu bozmasın' dedi.

Müge Anlı inanamadı: Kaynana damadıyla kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi

Çocuğum için biriktirdiğim altınları da çaldılar. Onlar yüzünden yaşayan ölüye döndüm" diye konuştu.

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