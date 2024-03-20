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Müge Anlı inanamadı: Kaynana damadıyla kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi
Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
15:32
Müge Anlı inanamadı: Kaynana damadıyla kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi
Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Nehir isimli genç kız, annesinin müstakbel kocası ile kaçtığını anlattı. Genç kız, "Selahattin beni arayıp, 'Biz birbirimizi seviyoruz. Senin veremediğin ilgiliyi, mutluluğu, annen verdi' dedi" ifadelerini kullandı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı. İşte kayınvalide damat olayının detayları...