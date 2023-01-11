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Haberler Yaşam Müge Anlı’da çökelekçi iddiası: Tayfun annesi Arife’yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakaladı!
Giriş Tarihi: 11.01.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 12:40

Müge Anlı’da çökelekçi iddiası: Tayfun annesi Arife’yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakaladı!

Müge Anlı'daki kayıp Arife Gökçe olayında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kayıp kadının eşinin akrabası, "Tayfun Gökçe, annesi Arife Gökçe'yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakalayıp dövdü" ifadelerini kullandı. Bu iddia üzerine ortalık karıştı...

Müge Anlı’da çökelekçi iddiası: Tayfun annesi Arife’yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakaladı!

Müge Anlı'daki kayıp Arife Gökçe olayında çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yaşlı kadına cinsel içerikli mesajlar atan ve sır olayın baş şüphelisi olan Sinan Sardoğan, çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı.

Müge Anlı’da çökelekçi iddiası: Tayfun annesi Arife’yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakaladı!

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Arife Gökçe olayını yeniden ele aldı.

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Müge Anlı’da çökelekçi iddiası: Tayfun annesi Arife’yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakaladı!

MÜGE ANLI'DA ÇOK ÇARPICI İDDİALAR
Müge Anlı, kayıp kadının eşi Fikri Bey'in akrabası olan Mustafa Gökçe'nin kendilerine yaptığı açıklamaları paylaştı.

Müge Anlı’da çökelekçi iddiası: Tayfun annesi Arife’yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakaladı!

"YAKALAYAN GÖREN VAR"
Buna göre Mustafa Gökçe, "Tayfun annesini hıdrellez festivalinde bir erkekle yakaladığı için dövdü.

Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında yeni iddialar ortaya çıktı! Oğlu Tayfun, annesi Arife'yi başka bir erkekle mi yakaladı? | Video

Müge Anlı’da çökelekçi iddiası: Tayfun annesi Arife’yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakaladı!

Annesine meydan dayağı attı. Yalan söylüyorlar. Yakalayan gören kişiler de var" ifadelerini kullandı.

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