Müge Anlı’da çökelekçi iddiası: Tayfun annesi Arife’yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakaladı!

"YAKALAYAN GÖREN VAR"

Buna göre Mustafa Gökçe, "Tayfun annesini hıdrellez festivalinde bir erkekle yakaladığı için dövdü.

Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında yeni iddialar ortaya çıktı! Oğlu Tayfun, annesi Arife'yi başka bir erkekle mi yakaladı? | Video