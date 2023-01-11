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Müge Anlı’da çökelekçi iddiası: Tayfun annesi Arife’yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakaladı!
Giriş Tarihi: 11.01.2023 12:32
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
12:40
Müge Anlı’da çökelekçi iddiası: Tayfun annesi Arife’yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakaladı!
Müge Anlı'daki kayıp Arife Gökçe olayında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kayıp kadının eşinin akrabası, "Tayfun Gökçe, annesi Arife Gökçe'yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakalayıp dövdü" ifadelerini kullandı. Bu iddia üzerine ortalık karıştı...