Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında yeni iddialar ortaya çıktı! Oğlu Tayfun, annesi Arife'yi başka bir erkekle mi yakaladı? | Video
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ATV’nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı’da aranan Arife Gökçe olayında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kayıp kadının eşinin akrabası, "Tayfun Gökçe, annesi Arife Gökçe'yi hıdrellez festivalinde başka bir erkekle yakalayıp dövdü" ifadelerini kullandı. Bu iddia üzerine ortalık karıştı. Peki bu iddialar doğru mu? İşte ayrıntılar…