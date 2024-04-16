Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

Anneannesi tarafından büyütülen Eman ve babası Muzaffer Uzun ile 6 yaşına kadar sadece telefonla konuşan Eman, aile özlemini dindirmek için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. En son 22 yaşında gördüğünü babasına kavuşmak isteyen Eman, "Babam Suudi Arabistan'da bir restoran işletiyormuş. Annemle tanışıp evlenmişler. Babam ve annemin evliliğinden tek çocukları var o da benim. Babamı hiç görmedim.