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Haberler Yaşam Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:12

Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

Etiyopyalı Eman Muzaffer Ayub, 5 bin 500 kilometre öteden Türkiye'ye geldi. En son 6 yaşında konuştuğu Türk babası Muzaffer Uzun'u bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Hikayesi ile tüm Türkiye'yi ağlatan Eman, 3 kız ve 3 erkek kardeşinin daha olduğunu öğrendi. İşte Etiyopya, Suudi Arabistan ve Türkiye hattındaki 'aile' özleminin hikayesi…

Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciyi yine ekrana bağladı. Etiyopyalı Eman Muzaffer Ayub'un hikayesi tüm Türkiye'yi ağlattı. İddiaya göre Etiyopyalı annesi ve Türk babası Suudi Arabistan'da evlenen Eman Muzaffer Ayub. 1996 yılında Etiyopya'da dünyaya gözlerini açtı.

Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

Anneannesi tarafından büyütülen Eman ve babası Muzaffer Uzun ile 6 yaşına kadar sadece telefonla konuşan Eman, aile özlemini dindirmek için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. En son 22 yaşında gördüğünü babasına kavuşmak isteyen Eman, "Babam Suudi Arabistan'da bir restoran işletiyormuş. Annemle tanışıp evlenmişler. Babam ve annemin evliliğinden tek çocukları var o da benim. Babamı hiç görmedim.

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Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

Annem beni ailesinin yanına Etiyopya'ya göndermiş kendisi Suudi Arabistan'da kalmış. Babamla 6 yaşıma kadar telefonla konuştum. Bir süre sonra iletişimimiz koptu. Ben 7 yaşındayken babamla annem ayrılmış. Bunun üzerine annem Etiyopya'ya benim yanıma geldi. Ben babamın izine ulaşamadım. Babamın Türkiye'ye döndüğünü öğrendim. Türkiye'ye geldikten sonra herkes bana Müge Anlı'ya gitmemi söyledi. Babamın ailemi tanımasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

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Eman'ın film gibi hikayesi sonrası Müge Anlı'ya peş peşe telefonlar gelmeye başladı. Eman'ın babası Muzaffer Uzun'un arkadaşları ve komşuları peş peşe yayına bağlandı. Ancak Eman'ın özlemle aradığı babasının Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı!

Büyük acı yaşayan genç kız "Keşke daha önce aramaya gelseydim" diyerek gözyaşlarını tutamadı. 3 kardeşi daha olduğunu öğrenen Eman, babasının mezarını görmek istediğini anlattı. Programa katılan başka bir izleyici ise Eman'ın 3 kız 3 erkek kardeşi olduğunu anlattı. Bu sırada canlı yayına bağlanan Eman'ın ağabeyi Cemil Uzun "Biz kardeşimizin yanındayız. Başımızın üstünde yeri var" açıklaması yaptı.

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