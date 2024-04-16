Müge Anlı’da film gibi olay! Yıllarca baba hasreti çeken Etiyopyalı Eman’ın hikayesi Türkiye’yi ağlattı! | Video

Etiyopyalı Eman Muzaffer Ayub, 5 bin 500 kilometre öteden Türkiye’ye geldi. En son 6 yaşında konuştuğu Türk babası Muzaffer Uzun’u bulmak için Müge Anlı’dan yardım istedi. Hikayesi ile tüm Türkiye’yi ağlatan Eman, 3 kız ve 3 erkek kardeşinin daha olduğunu öğrendi. İşte Etiyopya, Suudi Arabistan ve Türkiye hattındaki ‘aile’ özleminin hikayesi…