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Müge Anlı'da karısından kaçan koca öyle şeyler anlattı ki: Milyonlar duyduklarına inanamadı!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 15:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
16:34
Müge Anlı'da karısından kaçan koca öyle şeyler anlattı ki: Milyonlar duyduklarına inanamadı!
Geçtiğimiz gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Anakadın Kural, eşi Halil Kural'ın, yengesi Elvan Bakan ile kaçtığını iddia etmişti. Programın ardından bulunan kayıp eş Halil Kural, öyle şeyler anlattı ki, milyonlar şaştı kaldı...