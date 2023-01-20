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Haberler Yaşam Müge Anlı'da karısından kaçan koca öyle şeyler anlattı ki: Milyonlar duyduklarına inanamadı!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 16:34

Müge Anlı'da karısından kaçan koca öyle şeyler anlattı ki: Milyonlar duyduklarına inanamadı!

Geçtiğimiz gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Anakadın Kural, eşi Halil Kural'ın, yengesi Elvan Bakan ile kaçtığını iddia etmişti. Programın ardından bulunan kayıp eş Halil Kural, öyle şeyler anlattı ki, milyonlar şaştı kaldı...

Müge Anlı’da karısından kaçan koca öyle şeyler anlattı ki: Milyonlar duyduklarına inanamadı!

Anakadın Kural, katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, eşi Halil Kural'ın, 11 Aralık'ta eski yengesi Elvan Bakan ile Burdur'dan kaçıp Muğla Milas'a gittiğini iddia etmişti.

Müge Anlı’da karısından kaçan koca öyle şeyler anlattı ki: Milyonlar duyduklarına inanamadı!

Kural, "Yengem Elvan, kocamla aşk yaşamış. Dünyam yıkıldı. Ispanak seralarında yengem adını Fatma diye tanıtmış" ifadelerini kullanmıştı.

Müge Anlı'da 'yengem, kocamı kaçırdı' diyen Anakadın Kural'ın eşi Halil Kural bulundu! "Karımın şiddeti yüzünden..." | Video

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Müge Anlı’da karısından kaçan koca öyle şeyler anlattı ki: Milyonlar duyduklarına inanamadı!

Bu iddiaların ardından yayına katılan yenge Elvan ise, "O kocasını döven, söven hakaretler eden birisidir. Elimde video görüntüsü var" diyerek kendisine yöneltilen iddiaları yalanlamıştı.

Müge Anlı’da karısından kaçan koca öyle şeyler anlattı ki: Milyonlar duyduklarına inanamadı!

Yayının ardından Müge Anlı ekibi, kayıp Halil Kural'ı Fethiye'de buldu.

Müge Anlı’da karısından kaçan koca öyle şeyler anlattı ki: Milyonlar duyduklarına inanamadı!

"ŞİDDETTEN DOLAYI KAYBOLDUM"

Eşi Anakadın Kural'dan şiddet gördüğü için ortadan kaybolduğunu söyleyen Halil Kural, eşiyle kavgalarının evliliğin ilk yıllarından itibaren başladığını söyledi.

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