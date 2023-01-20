Video Yaşam Müge Anlı'da 'yengem, kocamı kaçırdı' diyen Anakadın Kural'ın eşi Halil Kural bulundu! "Karımın şiddeti yüzünden..." | Video
Müge Anlı'da 'yengem, kocamı kaçırdı' diyen Anakadın Kural'ın eşi Halil Kural bulundu!

Müge Anlı'da 'yengem, kocamı kaçırdı' diyen Anakadın Kural'ın eşi Halil Kural bulundu! "Karımın şiddeti yüzünden..." | Video

20.01.2023 | 14:32

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Anakadın Kural eşi Halil Kuralı arıyordu. Halil Kural günler sonra bulundu. Eşinin iddialarına yanıt verdi, hangi konuda dert yandı? Neden gözyaşlarını tutamadı? Halil Bey Fethiye'de bulundu. ''Ben iyiyim eşimden şiddet gördüğüm için evden ayrıldım'' diyen adam, karısından boşanmak için işlemlere başladığını söyledi.

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