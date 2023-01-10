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Haberler Yaşam Müge Anlı’daki sapık Sinan tecavüz ettiği çocuğu bakın nasıl kandırmış!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 17:18

Müge Anlı’daki sapık Sinan tecavüz ettiği çocuğu bakın nasıl kandırmış!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan 2018 yılında İstanbul'da 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismara bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. O dönem şikayetçi olan mağdur A.A.'nın ifadesinde ismini Osman olarak bildiği bir adamın evlerinin önünde oynarken yanına gelip 'bakkallara şişe satıyorum bana yardım eder misin? Benimle gel yakında bir yere götüreceğim orada şişe var' diyerek metruk bir alana götürdüğünü söylediği ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları

Yunus Emre KAVAK
Müge Anlı’daki sapık Sinan tecavüz ettiği çocuğu bakın nasıl kandırmış!

Tokat'ta 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına çıkan Sinan S, Avcılar'da 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.

Müge Anlı’daki sapık Sinan tecavüz ettiği çocuğu bakın nasıl kandırmış!

İddiaya göre, Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de o dönem 12 yaşında olan A.A. ve kardeşi M.A. evlerinin önünde oyun oynarken ismini 'Osman' olarak bildikleri 30 – 35 yaşlarında 1.70 boylarında mavi renkli kot pantolonlu birisi gelmişti.

Müge Anlı'daki sapık Sinan cinsel istismarda bulunduğu çocuğu böyle kandırmış! "Benimle gel, yakında bir yere..." | Video

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Müge Anlı’daki sapık Sinan tecavüz ettiği çocuğu bakın nasıl kandırmış!

Gelen kişi iddiaya göre çocuklara şişe toplamaya yardım eder misiniz dedi.

Müge Anlı’daki sapık Sinan tecavüz ettiği çocuğu bakın nasıl kandırmış!

Bunun üzerine çocuklardan A.A. ile metruk bir binada hamama benzeyen bir alana götürüp cinsel istismarda bulunmuş olayı kimseye söylemesi için ise tehdit etmişti.

Müge Anlı’daki sapık Sinan tecavüz ettiği çocuğu bakın nasıl kandırmış!

PROGRAMA ÇIKINCA EŞKAL TESPİT EDİLDİ
Çocuk ve ailelerinin şikayeti üzerine o dönem Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli şahsın kimliği bir türlü tespit edilemedi.

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