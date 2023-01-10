Haberler Yaşam Müge Anlı’daki sapık Sinan tecavüz ettiği çocuğu bakın nasıl kandırmış!

Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 17:18

Müge Anlı’daki sapık Sinan tecavüz ettiği çocuğu bakın nasıl kandırmış!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan 2018 yılında İstanbul'da 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismara bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. O dönem şikayetçi olan mağdur A.A.'nın ifadesinde ismini Osman olarak bildiği bir adamın evlerinin önünde oynarken yanına gelip 'bakkallara şişe satıyorum bana yardım eder misin? Benimle gel yakında bir yere götüreceğim orada şişe var' diyerek metruk bir alana götürdüğünü söylediği ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları