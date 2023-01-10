Müge Anlı'daki sapık Sinan cinsel istismarda bulunduğu çocuğu böyle kandırmış! "Benimle gel, yakında bir yere..." | Video

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve hakkındaki iddialara verdiği tepkilerle gündem olan Sinan Sardoğan 2018 yılında İstanbul’da 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismara bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. O dönem şikayetçi olan mağdur A.A.’nın ifadesinde ismini Osman olarak bildiği bir adamın evlerinin önünde oynarken yanına gelip ‘bakkallara şişe satıyorum bana yardım eder misin? Benimle gel yakında bir yere götüreceğim orada şişe var’ diyerek metruk bir alana götürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili olarak tutuklanan Sinan Sardoğan’ın ise o tarihte İstanbul’da olmadığını söylediği öğrenildi.