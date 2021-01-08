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fotoğrafında ortaya çıktı! Kızıl gezegenle ilgili gerçeğin kanıtı olabilir?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi , 'la ilgili araştırmalar yapıyor. Bulgular, fotoğrafları ve diğer materyalleri kamuoyu ile paylaşıyor. Fakat komplo teorisyenlerine göre NASA gerçeği saklıyor. Şimdi Mars'ta bir zamanlar eski 'a benzer bir medeniyetin yaşadığına dair kanıtlar bulunduğu iddia edildi. İşte söz konusu o kanıtlar...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:33
NASA Mars fotoğrafında ortaya çıktı! Kızıl gezegenle ilgili gerçeğin kanıtı olabilir?

'nın adı gündemden düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde gök taşları hakkında açıklama yapan, Dünya'la ilgili yeni bulguları yayınlayan NASA, bu araştırma sonuçlarından daha çok iddialarla anılıyor.

Bilindiği üzere NASA'nın ana amaçlarından biri 'a insan göndermek ve hatta koloni kurmak. Bunun için yoğun şekilde çalışma söz konusu. Fakat komplo teorisyenleri ise NASA'nın aslında uzaylı kanıtlarına erişmek ve incelemek için Mars'a gitmek istediğini söylüyor. Kısa süre önce Mars'ta eski bir medeniyete ait olduğu iddia edilen bir takım kanıtların bulunduğu ileri sürüldü. Bu iddianın dayanağı ise ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring.

NASA Mars fotoğrafında ortaya çıktı! Kızıl gezegenle ilgili gerçeğin kanıtı olabilir?

Uçuk iddialarıyla hatırı sayılır takipçisi olan Waring, 'nın fotoğraflarında bir zamanlar kızıl gezegende zeki yaşamın olduğuna dair yeni kanıtlar bulduğunu söyledi. Bu kanıtların belki de binlerce yıllık olduğunu belirtti.

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NASA Mars fotoğrafında ortaya çıktı! Kızıl gezegenle ilgili gerçeğin kanıtı olabilir?

Waring'in iddialarına göre fotoğraflarda söz konusu uzaylılara ait kemik parçaları ve taşa oyulmuş bir yüz yer alıyor.

NASA Mars fotoğrafında ortaya çıktı! Kızıl gezegenle ilgili gerçeğin kanıtı olabilir?

Ünlü komplo teorisyeni daha önce de 'ta taşa oyulmuş farklı figürler ve yazılarla karşılaştığını ve bunların eski Mısırlıların yaptığına benzer olduğunu vurguluyor.

NASA Mars fotoğrafında ortaya çıktı! Kızıl gezegenle ilgili gerçeğin kanıtı olabilir?

Waring, "'ta, eski , Aztek, Maya gibi medeniyetlerin geride bıraktığı yapılara ve tarihi eserleri andıran, bazı kanıtlar var. Bunlar bir zamanlar Mars'ta teknolojik olarak çok gelişmemiş olsa da, akıllı canlılar tarafından kurulmuş bir medeniyetin olduğunu gösteriyor" dedi.

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