NASA Mars fotoğrafında ortaya çıktı! Kızıl gezegenle ilgili gerçeğin kanıtı olabilir?

NASA'nın adı gündemden düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde gök taşları hakkında açıklama yapan, Dünya'la ilgili yeni bulguları yayınlayan NASA, bu araştırma sonuçlarından daha çok iddialarla anılıyor.

Bilindiği üzere NASA'nın ana amaçlarından biri Mars'a insan göndermek ve hatta koloni kurmak. Bunun için yoğun şekilde çalışma söz konusu. Fakat komplo teorisyenleri ise NASA'nın aslında uzaylı kanıtlarına erişmek ve incelemek için Mars'a gitmek istediğini söylüyor. Kısa süre önce Mars'ta eski bir medeniyete ait olduğu iddia edilen bir takım kanıtların bulunduğu ileri sürüldü. Bu iddianın dayanağı ise ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring.