Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri NASA Mars'ta değil, Merkür'de sıra dışı keşif yaptı! Bilim insanları ne açıklama yapacağını bilemiyor

'ta değil, Merkür'de sıra dışı keşif yaptı! Bilim insanları ne açıklama yapacağını bilemiyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi , 'ı yakından inceliyor. Önümüzdeki aylarda kızıl gezegen hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız. NASA'nın yeni keşif aracı Perseverance'ın şubat ayında Mars'a ulaşması bekleniyor. Perseverance birçok yeni gizemi çözecek cevapları verebilir. NASA'nın Mars'a insan gönderme ve koloni kurma projeleri de var. Diğer yandan NASA, Güneş sistemindeki diğer gezegenleri de gözlemliyor. Bunlardan biri de Merkür. Bir süre önce NASA'nın Merkür'de sıra dışı keşif yaptığı söylendi. Peki NASA Merkür'de ne buldu? Neler oluyor? İşte söz konusu iddialar ve ortaya sunulan kanıtlar...

Giriş Tarihi: 02.01.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 18:04
NASA Mars'ta değil, Merkür'de sıra dışı keşif yaptı! Bilim insanları ne açıklama yapacağını bilemiyor

Flaş iddia ünlü UFO avcısı Scott C. Waring tarafından ortaya atıldı ve kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Waring, Merkür'de bir kraterin içine yapılmış, büyük bir kule olduğunu ileri sürdü.

NASA Mars'ta değil, Merkür'de sıra dışı keşif yaptı! Bilim insanları ne açıklama yapacağını bilemiyor

'nın arşivinde bulunan bir fotoğrafta bu yapıyı keşfettiğini söyleyen Waring yine ilginç açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NASA Mars'ta değil, Merkür'de sıra dışı keşif yaptı! Bilim insanları ne açıklama yapacağını bilemiyor

Waring şunları söyledi:

"Diğer gezegenlerde ve uydularda bulunan kraterler genel olarak 10-30 km çapındadır. Eğer yapının boyutunu kratere göre 1/3 oranında ele alacak olursak, krakter 10 km çapındaysa bu kule 3 km yüksekliğinde olmalı.

NASA Mars'ta değil, Merkür'de sıra dışı keşif yaptı! Bilim insanları ne açıklama yapacağını bilemiyor

Ancak bilinmeyen kraterin çapı 30 km ise o zaman kulenin yüksekliği 10 km olabilir! Merkür'ün yerçekimi Dünya'nın %38'i kadar. Bu nedenle herhangi bir bina veya yapı, Dünya ile karşılaştırıldığında Merkür'de %62 daha az ağırlığa sahip olacaktır."

NASA Mars'ta değil, Merkür'de sıra dışı keşif yaptı! Bilim insanları ne açıklama yapacağını bilemiyor

Waring, Merkür'de sadece bir kule olmadığını ayrıca heykel benzeri başka bir yapı daha olduğunu da iddia etti.

SON DAKİKA