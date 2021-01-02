NASA Mars'ta değil, Merkür'de sıra dışı keşif yaptı! Bilim insanları ne açıklama yapacağını bilemiyor

HaberlerGaleriNASA Mars'ta değil, Merkür'de sıra dışı keşif yaptı! Bilim insanları ne açıklama yapacağını bilemiyor
NASAMars'ta değil, Merkür'de sıra dışı keşif yaptı! Bilim insanları ne açıklama yapacağını bilemiyor
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'ı yakından inceliyor. Önümüzdeki aylarda kızıl gezegen hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız. NASA'nın yeni keşif aracı Perseverance'ın şubat ayında Mars'a ulaşması bekleniyor. Perseverance birçok yeni gizemi çözecek cevapları verebilir. NASA'nın Mars'a insan gönderme ve koloni kurma projeleri de var. Diğer yandan NASA, Güneş sistemindeki diğer gezegenleri de gözlemliyor. Bunlardan biri de Merkür. Bir süre önce NASA'nın Merkür'de sıra dışı keşif yaptığı söylendi. Peki NASA Merkür'de ne buldu? Neler oluyor? İşte söz konusu iddialar ve ortaya sunulan kanıtlar...
Giriş Tarihi: 02.01.2021
17:53
Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
18:04
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