NASA Mars'ta değil, Merkür'de sıra dışı keşif yaptı! Bilim insanları ne açıklama yapacağını bilemiyor

Ancak bilinmeyen kraterin çapı 30 km ise o zaman kulenin yüksekliği 10 km olabilir! Merkür'ün yerçekimi Dünya'nın %38'i kadar. Bu nedenle herhangi bir bina veya yapı, Dünya ile karşılaştırıldığında Merkür'de %62 daha az ağırlığa sahip olacaktır."