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Haberler Yaşam NASA'dan açıklama: "54 milyon tonluk göktaşının Dünya'ya çarpacağı tarih belli oldu! 2024'te..."
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:36

NASA'dan açıklama: "54 milyon tonluk göktaşının Dünya'ya çarpacağı tarih belli oldu! 2024'te..."

NASA 54 milyon tonluk dev bir asteroidin, yılın son günlerinde Dünya ile çarpışma rotasına girme ihtimaline dair yaptığı açıklama dikkatleri çekti. Rotaya girmesi halinde ise çarpma tarihine dair verdiği bilgi, dünya basınında da kendine yer buldu.

NASA’dan açıklama: 54 milyon tonluk göktaşının Dünya’ya çarpacağı tarih belli oldu! 2024’te...

2007 FT3 olarak adlandırılan bu göktaşı, 16 yıl önce bir günden biraz fazla bir süre boyunca tespit edilmiş, ardından çok sönükleşip ortadan kaybolmuştu.

NASA’dan açıklama: 54 milyon tonluk göktaşının Dünya’ya çarpacağı tarih belli oldu! 2024’te...

Resmi olarak "kayıp asteroit" olarak adlandırılan bu göktaşı, bilim insanları tarafından yörüngesini ve gezegenimize çarpabileceği potansiyel noktaları belirlemesine yetecek kadar uzun süre gözlemlendi.

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NASA’dan açıklama: 54 milyon tonluk göktaşının Dünya’ya çarpacağı tarih belli oldu! 2024’te...

NASA'nın Dünya'ya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi, 5 Ekim 2024 tarihinde çarpma ihtimali de dahil olmak üzere birkaç potansiyel etki tespit etti.

NASA’dan açıklama: 54 milyon tonluk göktaşının Dünya’ya çarpacağı tarih belli oldu! 2024’te...

Bu yılın sonlarına doğru, 2007FT3'ün Dünya'ya çarpma riski 11,5 milyonda bir civarında.

NASA’dan açıklama: 54 milyon tonluk göktaşının Dünya’ya çarpacağı tarih belli oldu! 2024’te...

NASA'nın sözcüsü "Gelecek yüzyılda herhangi bir zamanda Dünya'ya yönelik bilinen herhangi bir asteroit çarpma tehdidi yok" açıklamasında bulundu.

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