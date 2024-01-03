Haberler Yaşam NASA'dan açıklama: "54 milyon tonluk göktaşının Dünya'ya çarpacağı tarih belli oldu! 2024'te..."

Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:36

NASA'dan açıklama: "54 milyon tonluk göktaşının Dünya'ya çarpacağı tarih belli oldu! 2024'te..."

NASA 54 milyon tonluk dev bir asteroidin, yılın son günlerinde Dünya ile çarpışma rotasına girme ihtimaline dair yaptığı açıklama dikkatleri çekti. Rotaya girmesi halinde ise çarpma tarihine dair verdiği bilgi, dünya basınında da kendine yer buldu.