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Haberler Yaşam NASA’dan Ay'a iniş ile eş değer yeni misyon: 2024’de Güneş’e dokunmaya hazır!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 16:52

NASA’dan Ay'a iniş ile eş değer yeni misyon: 2024’de Güneş’e dokunmaya hazır!

NASA, 2024 yılına büyük bir haber ile giriş yaptı. "Güneş'e dokunma" görevi olarak tanımladığı bir misyona başlayacak ve bir yıldızın atmosferinin ilk örneğini almayı hedefleyecek! Ay'a iniş kadar büyük bir yankı uyandıracak bu önemli olay 2024'ün en önemli olayları arasına yerleşmeye hazırlanıyor. İşte NASA'nın zorlu 2024 misyonunun detayları

NASA’dan Ay’a iniş ile eş değer yeni misyon: 2024’de Güneş’e dokunmaya hazır!

NASA , misyonun, Güneş`in yüzeyine daha önce olduğundan daha yakın ve Merkür`ün yörüngesi içinde dönen sondayla Güneş`i daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor. Sonda, bilim insanlarının güneş rüzgarının nereden geldiği ve nasıl geliştiği hakkında daha fazla bilgi edinmesine yadım olacak.

NASA’dan Ay’a iniş ile eş değer yeni misyon: 2024’de Güneş’e dokunmaya hazır!

Aynı zamanda "Dünyadaki yaşamı ve teknolojiyi etkileyen uzay ortamındaki değişiklikleri tahmin etmeye kritik katkılar" da sağlıyor.

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NASA’dan Ay’a iniş ile eş değer yeni misyon: 2024’de Güneş’e dokunmaya hazır!

GÜNEŞ'E YEDİ KAT DAHA YAKIN OLACAK

Sonda'nın Güneş yüzeyinde daha önce hiç olmadığı kadar yakın bir yörüngede, Güneş rüzgarlarıyla ilgili daha fazla bilgi toplaması hedefleniyor.

Sonda 12 Ağustos 2018'de fırlatıldı, 24 Aralık 2024'te 195 km/s hızla Güneş'in yanından geçecek.

NASA’dan Ay’a iniş ile eş değer yeni misyon: 2024’de Güneş’e dokunmaya hazır!

NASA, web sitesinde bunu "Güneş'e dokunma" misyonu olarak tanımlıyor ve "bir yıldızın atmosferinin ilk örneklemesini" almayı amaçlıyor.

NASA’dan Ay’a iniş ile eş değer yeni misyon: 2024’de Güneş’e dokunmaya hazır!

AY'A İNİŞ İLE EŞ DEĞER GÖREV!

Projede yer alan bilim insanı Nour Raouafi, "Bu görev, 1969'daki Ay'a iniş ile eşdeğerdir." diye konuştu. NASA, sondanın Güneş yüzeyine daha önce hiç olmadığı kadar yakın bir yörüngede ve Merkür'ün yörüngesinde dolanarak Güneş'i daha iyi anlamamıza yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor.

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