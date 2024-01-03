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NASA’dan Ay'a iniş ile eş değer yeni misyon: 2024’de Güneş’e dokunmaya hazır!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
16:52
NASA’dan Ay'a iniş ile eş değer yeni misyon: 2024’de Güneş’e dokunmaya hazır!
NASA, 2024 yılına büyük bir haber ile giriş yaptı. "Güneş'e dokunma" görevi olarak tanımladığı bir misyona başlayacak ve bir yıldızın atmosferinin ilk örneğini almayı hedefleyecek! Ay'a iniş kadar büyük bir yankı uyandıracak bu önemli olay 2024'ün en önemli olayları arasına yerleşmeye hazırlanıyor. İşte NASA'nın zorlu 2024 misyonunun detayları