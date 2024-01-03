NASA’dan Ay’a iniş ile eş değer yeni misyon: 2024’de Güneş’e dokunmaya hazır!

AY'A İNİŞ İLE EŞ DEĞER GÖREV!

Projede yer alan bilim insanı Nour Raouafi, "Bu görev, 1969'daki Ay'a iniş ile eşdeğerdir." diye konuştu. NASA, sondanın Güneş yüzeyine daha önce hiç olmadığı kadar yakın bir yörüngede ve Merkür'ün yörüngesinde dolanarak Güneş'i daha iyi anlamamıza yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor.