NASA'nın çılgın buluşu insanlığın hayatını değiştirecek!

NASA'dan insanlık için çığır açacak yepyeni bir buluş geldi. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan bu özel teknoloji insanlığın hayatını toptan değiştirecek... NASA'da görevli bilim insanları, insanlığın bir gün Mars'a gitmesinde büyük rol oynayacak iyon püskürtücülü roketi icat ettiklerini açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? Sistem uzay yolculukları için rekor hızlara ulaşmayı garantiliyor ve iyon roketinin kullanılacağı ilk tam teşekküllü yolculuk Mars'a doğru olacak. Projenin baş mimarlarından Alex Gallimore, Space.com'a yaptığı açıklamada, X3'ün 100 kW'tan fazla güce sahip olabileceğini gösterdik. Bugüne kadar herhangi bir plazma iticisinin elde ettiği en yüksek itme şiddeti olan 5.4 Newtonluk itme kuvvetine ulaşmayı başardık açıklamasında bulundu. Önceki itiş gücü rekoru 3.3 Newton olarak ölçülmüştü. Gaiadergi'nin haberine göre iyon püskürtücülü itici roketler, daha az yakıtla daha çok itiş gücü sağlıyorlar. Yani daha az yakıt çok daha uzun mesafeler kat edilebiliyor. Dolayısı ile roketlerin yakıt tankları küçülüyor ve daha düşük riskli hafif seyahatler mümkün oluyor. X3 sistemi, mevcut olan ve saniyede 5 kilometrelik hızlara ulaşan sistemlerden 8 kat daha hızlı yani saniyede 40 kilometrelik bir hızdan söz ediliyor. Ufak bir hesapla mevcut sistemlerin saatte 18.000 kilometre, X3'ün ise saatte 144.000 kilometrelik hızlara sahip olduğunu söyleyebiliriz.