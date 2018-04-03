NASA'nın çılgın buluşu insanlığın hayatını değiştirecek!

Gaiadergi'nin haberine göre iyon püskürtücülü itici roketler, daha az yakıtla daha çok itiş gücü sağlıyorlar. Yani daha az yakıt çok daha uzun mesafeler kat edilebiliyor. Dolayısı ile roketlerin yakıt tankları küçülüyor ve daha düşük riskli hafif seyahatler mümkün oluyor.

