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Öğrenciden öğretmene kanlı pusu: Dakikalarca bekledikten sonra bıçakladı!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
16:05
Öğrenciden öğretmene kanlı pusu: Dakikalarca bekledikten sonra bıçakladı!
Ankara'da lise öğrencisi R.U., öğretmeni Sadettin Dinçer'e elektronik sigarayla yakalandı. Dinçer'in durumu ailesine bildirmesi üzerine çok kızan R.U., evden getirdiği bıçağı okulda sakladı. Merdivenlerde pusuya yatan R.U., dakikalar sonra Sadettin Dinçer'i bacağından yaraladı. Korkunç anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.