Öğrenciden öğretmene kanlı pusu: Dakikalarca bekledikten sonra bıçakladı!

Yaralı öğretmenimizin durumu şu anda iyi. Bacağına iki kez bıçak darbesi almış. Öğrenci olayı önceden tasarlamış zaten. Hocamız ise bu okulda saldırıya uğraması gereken belki de en son kişi. Çok efendi, dürüst ve temiz bir insan. Şu anda evinde istirahatte. İlk defa böyle bir olay yaşanıyor. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Bizim okulumuz aslında çok iyi bir okul ama bir kişi yüzünden karalanıyor" ifadelerini kullandı.