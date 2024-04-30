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Haberler Yaşam Öğrenciden öğretmene kanlı pusu: Dakikalarca bekledikten sonra bıçakladı!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 16:05

Öğrenciden öğretmene kanlı pusu: Dakikalarca bekledikten sonra bıçakladı!

Ankara'da lise öğrencisi R.U., öğretmeni Sadettin Dinçer'e elektronik sigarayla yakalandı. Dinçer'in durumu ailesine bildirmesi üzerine çok kızan R.U., evden getirdiği bıçağı okulda sakladı. Merdivenlerde pusuya yatan R.U., dakikalar sonra Sadettin Dinçer'i bacağından yaraladı. Korkunç anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Öğrenciden öğretmene kanlı pusu: Dakikalarca bekledikten sonra bıçakladı!

Korkunç olay Ankara Pursaklar'da bir lisede yaşandı. İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4'üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okulda elektronik sigara ile yakalandı. Durumu ailesine bildiren müdür yardımcısı Sadettin Dinçer'e (55) kin besleyen R.U., 29 Nisan günü evden getirdiği bıçağı okulda sakladı.

Öğrenciden öğretmene kanlı pusu: Dakikalarca bekledikten sonra bıçakladı!

Öğretmenine saldırmak için uygun zamanı bekleyen R.U., bıçağı sakladığı yerden alarak, Dinçer'in odasının önündeki merdivenlerde pusuya yattı. Odasına yöneldiğini gördüğü öğretmenine arkadan saldıran R.U., Dinçer'i bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı.

Elektronik sigarayla yakalanan öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı! | Video

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Öğrenciden öğretmene kanlı pusu: Dakikalarca bekledikten sonra bıçakladı!

Yaralı öğretmenin meslektaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Dinçer'in 2 farklı yerden bıçak darbesi aldığı bacağına 12 dikiş atıldı. Yaralı öğretmenin tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan öğrenci ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öğrenciden öğretmene kanlı pusu: Dakikalarca bekledikten sonra bıçakladı!

BIÇAĞI OKULA GETİRİP SAKLAMIŞ

Olayla ilgili konuşan öğretmenlerden Akif Coşkun, "Öğrenci okulda sigara içerken öğretmeni yakalamış ve durumu müdür yardımcısına iletmiş. Müdür yardımcısı da öğrencinin velisini aramış. Aradan bir hafta geçtikten sonra saldırgan öğrenci okula bıçak getirip saklamış. Kimsenin olmadığı bir anda da öğretmenine saldırıp kaçmış.

Öğrenciden öğretmene kanlı pusu: Dakikalarca bekledikten sonra bıçakladı!

Yaralı öğretmenimizin durumu şu anda iyi. Bacağına iki kez bıçak darbesi almış. Öğrenci olayı önceden tasarlamış zaten. Hocamız ise bu okulda saldırıya uğraması gereken belki de en son kişi. Çok efendi, dürüst ve temiz bir insan. Şu anda evinde istirahatte. İlk defa böyle bir olay yaşanıyor. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Bizim okulumuz aslında çok iyi bir okul ama bir kişi yüzünden karalanıyor" ifadelerini kullandı.

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