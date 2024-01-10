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Haberler Yaşam Oktay Derelioğlu saldırganlarla yüzleşti: Mahkeme salonu karıştı
Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 13:10

Oktay Derelioğlu saldırganlarla yüzleşti: Mahkeme salonu karıştı

Milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'yla trafikte kavga ederek milli futbolcuyu saldırıp hastanelik ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Zekai K. ve Nurettin K.'nin yargılanmasına başlandı. Oktay Derelioğlu, olay günü sanıkların kendisini darp ettiğini dile getirirken sanıklar ise suçu Oktay Derelioğlu ve eşine attı. sanıklardan biri darp ve küfür iddialarını reddederken diğeri ise Derelioğlu ve eşinin kendisine saldırdığını ileri sürdü. Mahkeme duruşma sonu davayı erteledi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Oktay Derelioğlu saldırganlarla yüzleşti: Mahkeme salonu karıştı

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu 5 Aralık saat 16.30 sıralarında trafikte magandanın saldırısına uğramış, Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başlamıştı. Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etmiş, aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu hastaneye kaldırılırken iki şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli hakkında "Kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Oktay Derelioğlu saldırganlarla yüzleşti: Mahkeme salonu karıştı

KÜFÜR VE DARPI YALANLADI
İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban katılırken Oktay ve Başak Derelioğlu ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Zekai Karaçoban, "Olay günü trafiğin tek şeride düştüğü esnada müşteki aracı ile önümüze kırdı.

Trafikte darp edilen eski futbolcu Oktay Derelioğlu o anları anlattı | Video

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Oktay Derelioğlu saldırganlarla yüzleşti: Mahkeme salonu karıştı

Aracın içinden bana sinkaflı küfür etti. Ben kendisine her hangi bir küfür etmedim. Sadece aynısını iade ediyorum dedim. Abim Nurettin müştekinin benim önüme kırdığını gördü ve müştekinin arabasının yanına gittiğini gördüm.

Oktay Derelioğlu saldırganlarla yüzleşti: Mahkeme salonu karıştı

Aralarında arbede yaşandı. Bende yanlarına gittim ve tarafları ayırmaya çalıştım. Arbede sırasında birlikte yere düştük. Darp iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Oktay Derelioğlu saldırganlarla yüzleşti: Mahkeme salonu karıştı

"OKTAY DERELİOĞLU VE EŞİ BANA SALDIRDI"
Sanık Nurettin Karaçoban savunmasında, "Olay günü mal gelecekti onu bekliyordum. Müştekinin içinde bulunduğu beyaz bir aracın kardeşim Zekai'nin bulunduğu aracı sıkıştırdığını gördüm.

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