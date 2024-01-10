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Oktay Derelioğlu saldırganlarla yüzleşti: Mahkeme salonu karıştı
Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
13:10
Oktay Derelioğlu saldırganlarla yüzleşti: Mahkeme salonu karıştı
Milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'yla trafikte kavga ederek milli futbolcuyu saldırıp hastanelik ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Zekai K. ve Nurettin K.'nin yargılanmasına başlandı. Oktay Derelioğlu, olay günü sanıkların kendisini darp ettiğini dile getirirken sanıklar ise suçu Oktay Derelioğlu ve eşine attı. sanıklardan biri darp ve küfür iddialarını reddederken diğeri ise Derelioğlu ve eşinin kendisine saldırdığını ileri sürdü. Mahkeme duruşma sonu davayı erteledi.