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Otobüste yer isteyen kadına yumruk atmıştı: İfadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
10:12
Otobüste yer isteyen kadına yumruk atmıştı: İfadesi ortaya çıktı!
Dehşet dolu olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Otobüse binen Reyhan Demirtaş yer istediği için yumrukla saldırıya uğradı. Ona yumruk atan Muharrem B., gözaltına alındı. İfadesinde çocuğunun hasta olduğunu ve tedavi gördüğünü söyleyen şüpheli baba, "Normalde yapacağım bir hareket değil, pişmanım" ifadelerini kullandı. İşte o zorbanın cezası…