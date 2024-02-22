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Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 10:12

Otobüste yer isteyen kadına yumruk atmıştı: İfadesi ortaya çıktı!

Dehşet dolu olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Otobüse binen Reyhan Demirtaş yer istediği için yumrukla saldırıya uğradı. Ona yumruk atan Muharrem B., gözaltına alındı. İfadesinde çocuğunun hasta olduğunu ve tedavi gördüğünü söyleyen şüpheli baba, "Normalde yapacağım bir hareket değil, pişmanım" ifadelerini kullandı. İşte o zorbanın cezası…

SEDA NUR GÜNAYDIN
Otobüste yer isteyen kadına yumruk atmıştı: İfadesi ortaya çıktı!

Kadıköy'de 17 Şubat günü toplu taşımada Muharrem B.'den yer isteyen Reyhan Demirtaş yumruklu saldırıya uğradı. İddiaya göre çocuğuyla birlikte oturan Muharrem B.'nin yanına yaklaşan kadın, oturabilmek için Muharrem B.'den çocuğunu kucağına almasını rica etti. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma sonucu Muharrem B., Reyhan Demirtaş'a yumruk attı. Otobüste bulunan polis memurunun müdahale etmesi sonucu olay sonlanırken mağdur kadın kendisine saldıran adamdan şikayetçi oldu.

Otobüste yer isteyen kadına yumruk atmıştı: İfadesi ortaya çıktı!

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli Muharrem B., gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından şüpheli adam İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli Muharrem B.'yi "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

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Otobüste yer isteyen kadına yumruk atmıştı: İfadesi ortaya çıktı!

"OĞLUM HASTA VE TEDAVİ GÖRÜYOR"
Hakimlikteki sorgusunda şüpheli, "Olay günü ben işten eve dönmekteydim. Yanımda 6 yaşında oğlum vardı. Oğlum, Erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde psikiyatri tedavi görmektedir. Sürekli sakinleştirici ilaç kullanmaktadır. İlaçları kullanmadığı zaman hırçınlaşmakta ve kontrol edilememektedir. İlaçlar kısıtlı verildiği için ayda bir kontrole gitmek zorundadır. Oğlum 4 yaşındayken eşim ile ayrıldığımız için oğlum ile birlikte kalmaktayız, bakıma muhtaçtır. Bu nedenler ile okuluna da devam edememektedir. Rehberlik araştırma merkezinden tekrar anaokuluna yazılabilmesi için ve özel eğitimi için raporunu yeni alabildim. Bu nedenle de hergün benimle birlikte Ataşehir'den ikitelli sanayi sitesinde çalıştığım iş yerine birlikte gidip gelmektedir" dedi.

Otobüste yer isteyen kadına yumruk atmıştı: İfadesi ortaya çıktı!

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
İfadesinin devamında olay günü oğluyla birlikte olduğu söyleyen şüpheli, "Hem yanımda bulunan eşyalarım nedeniyle hem de oğlumun özel durumu nedeniyle kucağımda yolculuk yapamamaktaydım.

Otobüste yer isteyen kadına yumruk atmıştı: İfadesi ortaya çıktı!

Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir.

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