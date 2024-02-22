Otobüste yer isteyen kadına yumruk atmıştı: İfadesi ortaya çıktı!

"OĞLUM HASTA VE TEDAVİ GÖRÜYOR"

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli, "Olay günü ben işten eve dönmekteydim. Yanımda 6 yaşında oğlum vardı. Oğlum, Erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde psikiyatri tedavi görmektedir. Sürekli sakinleştirici ilaç kullanmaktadır. İlaçları kullanmadığı zaman hırçınlaşmakta ve kontrol edilememektedir. İlaçlar kısıtlı verildiği için ayda bir kontrole gitmek zorundadır. Oğlum 4 yaşındayken eşim ile ayrıldığımız için oğlum ile birlikte kalmaktayız, bakıma muhtaçtır. Bu nedenler ile okuluna da devam edememektedir. Rehberlik araştırma merkezinden tekrar anaokuluna yazılabilmesi için ve özel eğitimi için raporunu yeni alabildim. Bu nedenle de hergün benimle birlikte Ataşehir'den ikitelli sanayi sitesinde çalıştığım iş yerine birlikte gidip gelmektedir" dedi.