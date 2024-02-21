Kadıköy’de otobüste yer isteyen kadına saldırmıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video
Kadıköy’de bindiği otobüste yer isteyen kadına yumruklu saldırıda bulunan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan hakimlik ifadesinde, “Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir” dedi.
SAVCI TUTUKLANSIN DEDİ HAKİMLİK REDDETTİ
Muharrem B., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Muharrem B.'nin bakıma muhtaç tedavi gören küçük çocuğunun bulunması ve sabit ikametgah sahibi olması nedeniyle tutukluluk talebini reddetti. Hakimlik, adli kontrol kararı verilmesinin daha ölçülü olacağı kanaatiyle Muharrem B'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
"BİR ANLIK ÖFKE İLE OLAY GERÇEKLEŞMİŞTİR"
Muharrem B. hakimlik ifadesinde, "Yanımda 6 yaşında oğlum vardı. Oğlum 4 yaşındayken eşimle ayrıldık, oğlum ile birlikte kalıyoruz. Oğlum psikiyatri tedavisi görmektedir, bakıma muhtaçtır. Hem yanımda bulunan eşyalarım nedeniyle hem de oğlumun özel durumu nedeniyle kucağımda yolculuk yapamamaktaydım. Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir. Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir. Pişmanım" dedi.
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