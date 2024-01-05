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Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Bu yüzden yapmış!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
16:54
Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Bu yüzden yapmış!
Duyanları şaşkına çeviren olay dün İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Tolga N. isimli kişi, Özel Koç Okulu'na ait, içinde öğrencilerin olduğu servisi kaçırdı. Pendik'te aracı bırakan Tolga N'nin, buradan da Ankara'ya gittiği ortaya çıktı. 13 suç kaydı bulunan ve daha önce de 9 kez gözaltına alınan suç makinesinin ifadesi ise şaşkınlık yarattı. Aracı neden kaçırdığını şöyle anlattı…