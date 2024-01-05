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Haberler Yaşam Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Bu yüzden yapmış!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 16:54

Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Bu yüzden yapmış!

Duyanları şaşkına çeviren olay dün İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Tolga N. isimli kişi, Özel Koç Okulu'na ait, içinde öğrencilerin olduğu servisi kaçırdı. Pendik'te aracı bırakan Tolga N'nin, buradan da Ankara'ya gittiği ortaya çıktı. 13 suç kaydı bulunan ve daha önce de 9 kez gözaltına alınan suç makinesinin ifadesi ise şaşkınlık yarattı. Aracı neden kaçırdığını şöyle anlattı…

Yunus Emre KAVAK
Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Bu yüzden yapmış!

Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp sokakta dün sabah saatlerinde Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra kimliği meçhul bir kişi tarafından kaçırılmıştı.

Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Bu yüzden yapmış!

Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı.

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Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Bu yüzden yapmış!

Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana acil araba lazım." diyerek araçtan indirmişti.

Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Bu yüzden yapmış!

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.

Özel Koç Okulu’nun servisini kaçırmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Bu yüzden yapmış!

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

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