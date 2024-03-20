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Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumun sır ölümü: Çok fazla kötülük var!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
12:03
Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumun sır ölümü: Çok fazla kötülük var!
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerinde kayyum olduğu iddia edilen Bünyamin Ergün, Başakşehir'de bulunan evinin 9. katından aşağı atlayarak hayatına son verdi. Ergün'ün, "Çok fazla kötülük var ne yaptıysam kendim yaptım" yazılı not bıraktığı iddia edildi. Ergün'ün bir süredir eşiyle sorunlarının olduğu olay günü de eşinin kapıyı açmaması sonucu böyle bir karar almış olabileceği öne sürüldü.