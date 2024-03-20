Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumun sır ölümü: Çok fazla kötülük var!

Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, haklarında birçok iddia ortaya atılan ve mal varlıklarına el konulan doktor Tayyar ve Özlem Öz çiftinin şirketine atanan kayyum olduğu iddia edilen Bünyamin Ergün arkasında not bırakarak hayatına son verdi.