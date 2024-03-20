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Haberler Yaşam Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumun sır ölümü: Çok fazla kötülük var!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 12:03

Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumun sır ölümü: Çok fazla kötülük var!

Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerinde kayyum olduğu iddia edilen Bünyamin Ergün, Başakşehir'de bulunan evinin 9. katından aşağı atlayarak hayatına son verdi. Ergün'ün, "Çok fazla kötülük var ne yaptıysam kendim yaptım" yazılı not bıraktığı iddia edildi. Ergün'ün bir süredir eşiyle sorunlarının olduğu olay günü de eşinin kapıyı açmaması sonucu böyle bir karar almış olabileceği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumun sır ölümü: Çok fazla kötülük var!

Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, haklarında birçok iddia ortaya atılan ve mal varlıklarına el konulan doktor Tayyar ve Özlem Öz çiftinin şirketine atanan kayyum olduğu iddia edilen Bünyamin Ergün arkasında not bırakarak hayatına son verdi.

Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumun sır ölümü: Çok fazla kötülük var!

Ailesiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen Ergün'ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.

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Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumun sır ölümü: Çok fazla kötülük var!

Bünyamin Ergün, İstanbul Başakşehir'deki evinde "Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok.

Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumun sır ölümü: Çok fazla kötülük var!

Ne yaptıysam kendime yaptım" notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.

Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyumun sır ölümü: Çok fazla kötülük var!

Ergün'ün cenazesi incelemelerin ardından önce adli tıpa gönderildi oradan da aile mezarlığına defnedildi.

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