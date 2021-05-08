1100 TL pandemi parası hakkında sorgulamalar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda yardım başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı da belli oldu. Pandemi sosyal destek yardımı başvuruşu olarak da bilinen nakdi yardım için hem başvurular hem de sonuç sorgulama işlemleri E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için yapılacak olan sosyal yardım parası ödemeleri ihtiyaç sahibi hanelere teslim edilecek. Bu kapsamda, E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Yardım başvurusu 1100 TL sosyal yardım parası başvuru ve sonuç sorgulama linki!