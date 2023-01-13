Piyanist kurye İlk kez sahneye çıktı! Herkes ayakta alkışladı!

PİYANİST KURYE TÜRK MARŞI'NI ÇALMIŞTI

O anlarda çekilen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir'in, Mozart'ın en bilinen eserlerinden 'Türk Marşı'nı çalması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.