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Haberler Yaşam Piyanist kurye İlk kez sahneye çıktı! Herkes ayakta alkışladı!
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:37

Piyanist kurye İlk kez sahneye çıktı! Herkes ayakta alkışladı!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu piyanist kurye ilk kez sahne aldı. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın konserini izleyen kurye Muharrem Can İncir, davet üzerine piyanonun başına geçerek adeta şov yaptı. Genç yetenek ayakta alkışlandı...

Piyanist kurye İlk kez sahneye çıktı! Herkes ayakta alkışladı!

Türkiye onu piyanist kurye olarak tanıdı… Motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in, sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoyu çaldı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören kurye piyanist bu kez sahnede çaldı | Video

Piyanist kurye İlk kez sahneye çıktı! Herkes ayakta alkışladı!

PİYANİST KURYE TÜRK MARŞI'NI ÇALMIŞTI
O anlarda çekilen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir'in, Mozart'ın en bilinen eserlerinden 'Türk Marşı'nı çalması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Piyanist kurye İlk kez sahneye çıktı! Herkes ayakta alkışladı!

GÜLSİN ONAY DESTEK VERDİ!
Piyanist kurye Muharrem Can İncir'in performansını izleyen müzisyenler destek ve tebrik mesajları yolladı.

Piyanist kurye İlk kez sahneye çıktı! Herkes ayakta alkışladı!

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay da İncir'e destek veren isimler arasına katıldı.

Piyanist kurye İlk kez sahneye çıktı! Herkes ayakta alkışladı!

Can İncir'i kendi konserine davet eden Onay, sosyal medya hesabından piyano başında beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak 'Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve öncesinde biraz çalıştık.

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