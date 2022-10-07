İslam alemi, bugün hem bir Cuma gününe daha ulaşmanın hem de mübarek Mevlid Kandili'ni idrak edecek olmanın sevincini yaşıyor. Güneşin doğduğu en hayırlı gün olan cuma gününde sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyenler en yeni, resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı Cuma mesajları araştırması yapıyor. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) doğduğu günü ifade eden Mevlid Kandili'nin bugüne denk gelmesi sebebiyle özellikle dualı, ayetli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri araştırması yapılıyor. Biz de sabah.com.tr olarak sizler için bugüne özel en güzel, hadisli, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte, 7 Ekim 2022 en güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri…