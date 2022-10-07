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Haberler Yaşam RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 || En yeni, dualı, hadisli, anlamlı, farklı, kısa-uzun, yeni, en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı
Giriş Tarihi: 07.10.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 07:38

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 || En yeni, dualı, hadisli, anlamlı, farklı, kısa-uzun, yeni, en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı

İslam alemi, bugün hem bir Cuma gününe daha ulaşmanın hem de mübarek Mevlid Kandili'ni idrak edecek olmanın sevincini yaşıyor. Güneşin doğduğu en hayırlı gün olan cuma gününde sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyenler en yeni, resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı Cuma mesajları araştırması yapıyor. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) doğduğu günü ifade eden Mevlid Kandili'nin bugüne denk gelmesi sebebiyle özellikle dualı, ayetli ve hadisli cuma mesajları ve sözleri araştırması yapılıyor. Biz de sabah.com.tr olarak sizler için bugüne özel en güzel, hadisli, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte, 7 Ekim 2022 en güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 || En yeni, dualı, hadisli, anlamlı, farklı, kısa-uzun, yeni, en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı

Cuma mesajları ve sözleri, en güzel, farklı ve resimli seçenekleri ile araştırılmaya devam ediyor. Mübarek Mevlid Kandili'nin de idrak edileceği bu özel günde dualı, ayetli ve hadisli cuma mesajları büyük ilgi görüyor. Arkadaşlarına, akrabalarına, sevdiklerine, eşe-dosta ''Hayırlı Cumalar'' dilemek isteyenler için yazılı ve görsel seçenekleri ile anlamlı, farklı, yeni ve resimli cuma mesajları ve dini sözleri derledik. İşte, 7 Ekim 2022 Instagram, Twitter, Whatsapp, Facebook üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel, birbirinden farklı ve resimli cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun görselleri!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 || En yeni, dualı, hadisli, anlamlı, farklı, kısa-uzun, yeni, en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı

RESİMLİ DEĞİŞİK CUMA MESAJLARI

Cumanız mübarek olsun sözleri ve Hayırlı Cumalar mesajları sabah.com.tr'de! Sevdiklerinizle dualı, ayetli ve hadisli güzel Cuma mesajları paylaşmak için aşağıdaki seçenekleri inceleyebilirsiniz;

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 || En yeni, dualı, hadisli, anlamlı, farklı, kısa-uzun, yeni, en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI | 7 EKİM 2022

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 || En yeni, dualı, hadisli, anlamlı, farklı, kısa-uzun, yeni, en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı

Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 || En yeni, dualı, hadisli, anlamlı, farklı, kısa-uzun, yeni, en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

"Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle." Bakara suresi 201.Ayet

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

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