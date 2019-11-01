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  • Rize, Ordu ve Giresun'un yaylaları beyaza büründü

, ve 'un yaylaları beyaza büründü

'nin 'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, 'nun 'nda kartpostallık görüntüler oluştu. yetkililerince bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının 5-20 santimetre şeklinde olması beklendiği, yasanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. 'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımın sağlandığı 2200 rakımlı 'ne de mevsimin ilk karı yağdı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 01.11.2019 19:58 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 20:03
Rize, Ordu ve Giresun'un yaylaları beyaza büründü

ve 'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.

Rize, Ordu ve Giresun'un yaylaları beyaza büründü

Çamlıhemşin ilçesine bağlı, özellikle bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 2700 rakımlı Huser Yaylası'nda sabah başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.

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Rize, Ordu ve Giresun'un yaylaları beyaza büründü

Öğleden sonra etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği yaylada, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Rize, Ordu ve Giresun'un yaylaları beyaza büründü

yetkililerince bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının 5-20 santimetre şeklinde olması beklendiği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Rize, Ordu ve Giresun'un yaylaları beyaza büründü

'da sahil kesiminde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde yağmur yerini kara bıraktı.

Rize, Ordu ve Giresun'un yaylaları beyaza büründü

Kar yağışıyla 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası ve 1500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü. Çambaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Rize, Ordu ve Giresun'un yaylaları beyaza büründü

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası'nda öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışıyla yaylanın beyaza büründüğünü söyledi.

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