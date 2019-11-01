Rize, Ordu ve Giresun'un yaylaları beyaza büründü

Rize'nin Huser Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji yetkililerince bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının 5-20 santimetre şeklinde olması beklendiği, yasanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımın sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne de mevsimin ilk karı yağdı.