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Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşı son dakika: 100 bin sivil sıkıştı! Rusya bastırıyor, şok görüntüler geliyor
Giriş Tarihi: 24.03.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 07:37

Rusya Ukrayna savaşı son dakika: 100 bin sivil sıkıştı! Rusya bastırıyor, şok görüntüler geliyor

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Rus işgali altındaki Ukrayna'da liman kenti Mariupol kesintisiz top ateşiyle harabeye döndü. 100 bin kişi kentte sıkışıp kaldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mariupol'deki insanlık dramını 'Cansız bedenler ve yıkılmış binalarla dolu dondurucu bir cehennem" olarak tanımladı. Diğer yandan kuşatma devam ederken Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Zelenskiy "Rusya duracaksa NATO'ya girmeyebiliriz" mesajı verdi. Zelenskiy'nin Genelkurmay Başkanı "Rusya bir aydır Kiev'i kuşatamadı" dedi.

Uğur YILDIRIM
Rusya Ukrayna savaşı son dakika: 100 bin sivil sıkıştı! Rusya bastırıyor, şok görüntüler geliyor

Rusya Ukrayna Savaşı son dakika haberler: Rusya'nın saldırılarında bir ay geride kalmak üzere. 24 Şubat'ta başlayan saldırılar aralıksız sürüyor. Başkent Kiev'de sokak çatışmaları yaşanırken dünyanın gözü stratejik önemde olan liman kenti Mariupol'e çevrilmiş durumda. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Mariupol'deki durum hakkında nüfusun yaklaşık dörtte birinin (100.000 kişi) hâlâ "insanlık dışı koşullarda" sıkışıp kaldığını söyledi.

Diğer yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy "Rusya eğer duracak ise NATO'dan vazgeçmeye razıyız" dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rusya'nın 1 aydır Kiev'i kuşatmayı başaramadığını söyledi.

İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri

Rusya Ukrayna savaşı son dakika: 100 bin sivil sıkıştı! Rusya bastırıyor, şok görüntüler geliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporu, şehri "cesetlerle ve yıkılmış binalarla dolu dondurucu bir cehennem" olarak niteledi. Mariupol hayalet şehri andırırken, Rusya ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Hiçbir telefon şebekesinin çekmediği ve internetin çalışmadığı şehirde en az 100 bin kişi tahliyeler için insani koridorun açılmasını bekliyor.

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Rusya Ukrayna savaşı son dakika: 100 bin sivil sıkıştı! Rusya bastırıyor, şok görüntüler geliyor

TEMEL GIDA MADDELERİ DAHİ BİTMEK ÜZERE

Yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan şehirde temel gıda besinlerinin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi. ABD ve Avrupa basınına göre Rus ordusu haftalardır, şehri neredeyse ayrım gözetmeksizin bombalıyor.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika: 100 bin sivil sıkıştı! Rusya bastırıyor, şok görüntüler geliyor

Savaş öncesinde 400 bin nüfuslu olan Mariupol, Rusya açısından kilit önemde. Rus yetkili Kirill Stepanov ise Mariupol'ün kontrolü ele geçirildiğinde Kırım yarımadasını güneydoğudaki Donbas bölgesine (Donetsk ve Luhansk) bağlama planlarını ortaya koydu.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika: 100 bin sivil sıkıştı! Rusya bastırıyor, şok görüntüler geliyor

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer'in, Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'daki insani durumu müzakere etmek için Rusya'ya gittiği açıklandı



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