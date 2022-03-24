Rusya Ukrayna savaşı son dakika: 100 bin sivil sıkıştı! Rusya bastırıyor, şok görüntüler geliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporu, şehri "cesetlerle ve yıkılmış binalarla dolu dondurucu bir cehennem" olarak niteledi. Mariupol hayalet şehri andırırken, Rusya ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Hiçbir telefon şebekesinin çekmediği ve internetin çalışmadığı şehirde en az 100 bin kişi tahliyeler için insani koridorun açılmasını bekliyor.