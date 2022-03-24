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Rusya Ukrayna savaşı son dakika: 100 bin sivil sıkıştı! Rusya bastırıyor, şok görüntüler geliyor
Giriş Tarihi: 24.03.2022 07:22
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
07:37
Rusya Ukrayna savaşı son dakika: 100 bin sivil sıkıştı! Rusya bastırıyor, şok görüntüler geliyor
Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Rus işgali altındaki Ukrayna'da liman kenti Mariupol kesintisiz top ateşiyle harabeye döndü. 100 bin kişi kentte sıkışıp kaldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mariupol'deki insanlık dramını 'Cansız bedenler ve yıkılmış binalarla dolu dondurucu bir cehennem" olarak tanımladı. Diğer yandan kuşatma devam ederken Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Zelenskiy "Rusya duracaksa NATO'ya girmeyebiliriz" mesajı verdi. Zelenskiy'nin Genelkurmay Başkanı "Rusya bir aydır Kiev'i kuşatamadı" dedi.