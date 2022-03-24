Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu | Video

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Ukrayna ordusu, Berdyansk şehrinde Rusya’nın kontrolündeki limanda bulunan Orsk çıkarma gemisini vurdu.
Rusya-Ukrayna savaşında 29. güne girildi. Ukrayna donanması, Rusların kontrolündeki Berdyansk limanındaki Rus ordusuna ait "Orsk" adlı çıkarma gemisini hedef aldı. Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanındaki büyük Orsk gemisi imha edildi. Yaşasın Ukrayna" ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre bölgede ayrıca Rusya'ya ait mühimmat deposunun da bombalandığı belirtiliyor.