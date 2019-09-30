Sahte bilezikle dolandırıcılık kamerada

'MANEVİYAT ANIMA DENK GELDİ'

30 senedir kuyumculuk yaptığını belirten Metin Güren, "Talihsiz bir olay yaşadık. Maneviyat anıma denk geldi. Bu olay tamamen konsantrasyon dağınıklığım nedeniyle yaşandı. Tecrübeli olmama rağmen, dolandırıldım. Bir işle uğraşırken başka bir işe geçtiğiniz zaman insan bazen böyle hatalar yapabiliyor. Bu tamamen dikkatsizliğimden kaynaklanan bir şey. Normal şartlarda bunun sahte olduğunu her kuyumcu anlar. Benim başıma gelen, diğer meslektaşlarıma ders olsun. Bu olay belki küçük bir şey ama daha büyüğü de olabilir. Bizim işimizde hep dikkat gerekiyor" dedi.