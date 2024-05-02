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Haberler Yaşam Sandık Kokusu 21. bölüm fragmanı YAYINDA! Karsu Reha ile barışacak mı? Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 00:16 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 00:17

Sandık Kokusu 21. bölüm fragmanı YAYINDA! Karsu Reha ile barışacak mı? Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izle!

Sandık Kokusu heyecan ve merak uyandıran bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Son olarak 20. Bölüm ile Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan dizide, yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Atilla ve karsu arasında yaşananlar dizinin seyrini nasıl etkileyecek yeni fragmanla birlikte bekleniyor. Peki, Sandık Kokusu 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Show Tv Sandı Kokusu yeni bölüm fragmanı!

Sandık Kokusu 21. bölüm fragmanı YAYINDA! Karsu Reha ile barışacak mı? Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV ekranlarının Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan dizisi Sandı Kokusu, 10. Bölümü ile izleyenlere seyir zevki yaşattı. Geriden kalan bölümün ardından ise, gelecek bölümden ipuçları veren fragman bekleniyor. Peki, Sandık Kokusu 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Show TV fragman izle ekranı…

Sandık Kokusu 21. bölüm fragmanı YAYINDA! Karsu Reha ile barışacak mı? Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izle!

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE!

Show TV Sandık Kokusu, yeni bölümü 1 Mayıs saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

Sandık Kokusu 20. Bölümü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz;

SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Sandık Kokusu 21. bölüm fragmanı YAYINDA! Karsu Reha ile barışacak mı? Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izle!

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Sandık Kokusu 21. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.youtube.com/@sandikkokusudizi

https://www.showtv.com.tr/

Sandık Kokusu 21. bölüm fragmanı YAYINDA! Karsu Reha ile barışacak mı? Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izle!

SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM ÖZETİ

Sandık Kokusu'nun 20. Bölümünde; Atilla, Reha'nın kışkırtmalarına daha fazla dayanamaz ve onu hırpalar. Onları ayıran Karsu, kızıp azarlamaya başlarken Atilla kamera kayıtlarını gösterir. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Karsu ve onun güvensizliklerinden çok yorulan Atilla arasında neler yaşanacaktır?

Sandık Kokusu 21. bölüm fragmanı YAYINDA! Karsu Reha ile barışacak mı? Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izle!

Duydukları karşısında şaşkına dönen Filiz, Karsu'yu da alıp hemen oradan uzaklaşır.
Adnan, intikam almak için, evlilikleri sırasında Irmak'a imzalattığı belgeleri ortaya çıkarır. Artık Irmak'ın da yüklü bir borcu vardır.

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