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SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM HD, TEK PARÇA İZLE || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm İZLE!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
20:48
Show TV'nin Sandık Kokusu dizisi 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü ekranlara geliyor. Sevilen dizide bu hafta Atilla, Reha'nın kışkırtmalarına daha fazla dayanamaz ve onu hırpalar. Onları ayıran Karsu, kızıp azarlamaya başlarken Atilla kamera kayıtlarını gösterir. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Karsu ve onun güvensizliklerinden çok yorulan Atilla arasında neler yaşanacaktır? İşte, tüm merak edilenler için Sandık Kokusu 20. Bölüm izle ekranı!