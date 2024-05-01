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Haberler Yaşam SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM HD, TEK PARÇA İZLE || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm İZLE!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 20:48 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 20:48

SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM HD, TEK PARÇA İZLE || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm İZLE!

Show TV'nin Sandık Kokusu dizisi 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü ekranlara geliyor. Sevilen dizide bu hafta Atilla, Reha'nın kışkırtmalarına daha fazla dayanamaz ve onu hırpalar. Onları ayıran Karsu, kızıp azarlamaya başlarken Atilla kamera kayıtlarını gösterir. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Karsu ve onun güvensizliklerinden çok yorulan Atilla arasında neler yaşanacaktır? İşte, tüm merak edilenler için Sandık Kokusu 20. Bölüm izle ekranı!

SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM HD, TEK PARÇA İZLE || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm İZLE!

Sandık Kokusu son bölüm ile ekranlara geliyor. Karsu ve Atilla arasında yaşanan tartışma nasıl sonuç bulacak merak konusu. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memilli ve Seda Türkmen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta heyecan dorukta. Peki, Sandık kokusu 20. Bölümde neler olacak? İşte, Sandık kokusu 20. Bölüm izle ekranı!

SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM HD, TEK PARÇA İZLE || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm İZLE!

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE!

Yeni gelişmelerin olacağı Sandık Kokusu'nda yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu olurken, tüm gözler dizinin 1 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümüne kilitlendi.

Show TV dizisi Sandık Kokusu, yeni bölümü ile saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

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SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM HD, TEK PARÇA İZLE || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm İZLE!

Sandık Kokusu 20. Bölümü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.youtube.com/@sandikkokusudizi

https://www.showtv.com.tr/

SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM HD, TEK PARÇA İZLE || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm İZLE!

SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM ÖZETİ

Sandık Kokusu'nun 20. Bölümünde; Atilla, Reha'nın kışkırtmalarına daha fazla dayanamaz ve onu hırpalar. Onları ayıran Karsu, kızıp azarlamaya başlarken Atilla kamera kayıtlarını gösterir. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Karsu ve onun güvensizliklerinden çok yorulan Atilla arasında neler yaşanacaktır?

Duydukları karşısında şaşkına dönen Filiz, Karsu'yu da alıp hemen oradan uzaklaşır.
Adnan, intikam almak için, evlilikleri sırasında Irmak'a imzalattığı belgeleri ortaya çıkarır. Artık Irmak'ın da yüklü bir borcu vardır.

SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM HD, TEK PARÇA İZLE || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm İZLE!

Atilla'dan tazminat karşılığında boşanan Lale, Reha'nın yanına yerleşir. Ucu Atilla ve Karsu'ya değen herkesten acısını çıkarmak istiyordur.

Reha, Atilla'ya karşı bir oyun oynamaya karar verir. Atilla, Reha'nın kışkırtmalarına daha fazla dayanamaz ve onu hırpalar. Onları ayıran Karsu, kızıp azarlamaya başlarken Atilla kamera kayıtlarını gösterir. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Karsu ve onun güvensizliklerinden çok yorulan Atilla arasında neler yaşanacaktır?

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