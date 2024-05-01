SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM HD, TEK PARÇA İZLE || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm İZLE!

SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM ÖZETİ

Sandık Kokusu'nun 20. Bölümünde; Atilla, Reha'nın kışkırtmalarına daha fazla dayanamaz ve onu hırpalar. Onları ayıran Karsu, kızıp azarlamaya başlarken Atilla kamera kayıtlarını gösterir. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Karsu ve onun güvensizliklerinden çok yorulan Atilla arasında neler yaşanacaktır?

Duydukları karşısında şaşkına dönen Filiz, Karsu'yu da alıp hemen oradan uzaklaşır.

Adnan, intikam almak için, evlilikleri sırasında Irmak'a imzalattığı belgeleri ortaya çıkarır. Artık Irmak'ın da yüklü bir borcu vardır.