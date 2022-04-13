Haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için akşam saatleriyle beraber geri sayım başladı. 48 milyon TL'yi aşkın devreden büyük ikramiyenin sahibini aradığı çekilişte milyonlar kazanan numaraları bilmek için biletlerini doldurdu. Şimdilerde "13 Nisan 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Bugünkü çekiliş saatler 21.30'u gösterdiğinde gerçekleşecek. İşte Milli Piyango ile sayısal loto sonuçları bilet sorgulama ekranı...