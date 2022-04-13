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Haberler Yaşam Sayısal Loto 13 Nisan çekiliş sonuçları TIKLA SORGULA | Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 17:54 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 17:54

Sayısal Loto 13 Nisan çekiliş sonuçları TIKLA SORGULA | Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için akşam saatleriyle beraber geri sayım başladı. 48 milyon TL'yi aşkın devreden büyük ikramiyenin sahibini aradığı çekilişte milyonlar kazanan numaraları bilmek için biletlerini doldurdu. Şimdilerde "13 Nisan 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Bugünkü çekiliş saatler 21.30'u gösterdiğinde gerçekleşecek. İşte Milli Piyango ile sayısal loto sonuçları bilet sorgulama ekranı...

Sayısal Loto 13 Nisan çekiliş sonuçları TIKLA SORGULA | Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango ile sayısal loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Bugünkü çekilişte dev ikramiye tam tamına 48.647.966 TL. İkramiye büyüdükçe bu şans oyununa olan ilgi de artıyor. Öte yandan şans oyunu severler ve bilet dolduranlar akşam saatleriyle birlikte "13 Nisan 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son çekilişte kazanan numaralar 26 31 33 46 60 72 olarak açıklanmıştı. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar ne oldu? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

Sayısal Loto 13 Nisan çekiliş sonuçları TIKLA SORGULA | Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...
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Sayısal Loto büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek, sonuçlar henüz açıklanmadı.

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Sayısal Loto 13 Nisan çekiliş sonuçları TIKLA SORGULA | Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Sayısal Loto 13 Nisan çekiliş sonuçları TIKLA SORGULA | Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

Sayısal Loto 13 Nisan çekiliş sonuçları TIKLA SORGULA | Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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