Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlerle paylaşılacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 NİSAN)

14 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası bilgileri şöyle;