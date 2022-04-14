Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto Sonuçları" Milli Piyango Online üzerinden her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişi üzerinden belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye tutarı kazanacağı bugünkü MP TV canlı yayınında belirlenecek kazandıran numaraları öğrenmek ve MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 14 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.